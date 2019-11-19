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البرلمان يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
النواب
النواب
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرض التمويل الاضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار. وناقش المجلس، تقرير لجنة التضامن والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقه، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019، بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
وذكرت اللجنة في تقريرها إن الاتفاقية تستهدف دعم برنامج تكافل وكرامه بفاعليه، وأوضحت اللجنة أن مدة القرض تصل لنحو 35 عاما.وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار.وناقش المجلس تقرير
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خالد أبو بكر: «كل مصري نفسه يقول للسيسي كل سنة وأنت طيب»

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن كل مواطن مصري يتمنى في هذا التوقيت أن يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده، مضيفًا: "كل مصري نفسه يقول للرئيس السيسي كل سنة وأنت طيب يا ريس، وترجع بالسلامة، وتحتفل بين أولادك وأسرتك وأحفادك". وهنأ "أبو بكر" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، الرئيس السيسي بعيد ميلاده، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا ريس على المستوى الإنساني، وربنا يعطيك الصحة، وتواصل مسيرتك في خدمة الوطن".
ندوة-بعنوان-الوزير-السياسى-بحزب-المحافظين (14)

قرطام: الوزير السياسي أقدر من التكنوقراط لامتلاكه الحكمة

قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن ندوة "الوزير السياسي ومستقبل الحكومة الحزبية فى مصر" هام جدًا، لمعرفة ماذا تحتاج مصر؟ الوزير التكنوقراط أم الوزير السياسي، والأخير يتطلب وجود ممارسة العمل السياسي والحزبي، موضحًا أن السياسة هي الاهتمام بالشأن العام. وأضاف "قرطام" خلال الجلسة النقاشية والتى ينظمها نادى الأحزاب الدستورية ويستضيفها حزب المحافظين: «أن الوزير السياسي هو الأقدر دائمًا لأنه لديه الحكمة والقدرة على اتخاذ القرار، واختيار الأنسب والإصلاح على جميع النواحي، وهذا على عكس الوزير التكنوقراط الذي يهتم بالجوانب الفنية».
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محامي بالنقض: الطلاق ليس الأسوأ في المشاكل الزوجية

طالب ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، الدولة بتقنين وضع الأسرة ومشاكلها، في محاولات لتغليظ العقوبات على كل أب وأم غير مسؤولين ويتنصل من أبنائهم. وأضاف "سيد أحمد"، من خلال حواره في برنامج"صباح الورد"، الذي يذاع على فضائية "تن"، أن قانون الأحوال الشخصية هو الذي ينظم تكوين الأسرة من بدايتها حتى نهايتها مرورًا بالالتزامات والواجبات والآثار المترتبة عليهما.
مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على منحة أمريكية بـ10 ملايين دولار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019، وبموجبها تحصل مصر على 10 ملايين و50 ألف دولار.
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مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على منحة أمريكية بـ10 ملايين دولار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019، وبموجبها تحصل مصر على 10 ملايين و50 ألف دولار.
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«صحة النواب» توافق على تعديل اتفاقية لتنظيم الأسرة

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة.
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البرلمان يوافق على قانون الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة. وأكد التقرير، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي "قائمة الكيانات الإرهابية" لإدراج الكيانات الإرهابية عليها، مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
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«قوى عاملة البرلمان» توافق على تعديل قانون الخدمة المدنية

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين" من جديد، بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
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