البرلمان يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرض التمويل الاضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار. وناقش المجلس، تقرير لجنة التضامن والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقه، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019، بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.

وذكرت اللجنة في تقريرها إن الاتفاقية تستهدف دعم برنامج تكافل وكرامه بفاعليه، وأوضحت اللجنة أن مدة القرض تصل لنحو 35 عاما.وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار.وناقش المجلس تقرير