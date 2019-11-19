نجم الدورى المصرى يقود إثيوبيا لتخطى كوت ديفوار

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

كوت ديفوار

قاد شميلس بيكلى نجم الدورى المصرى وفريق مصر للمقاصة المنتخب الإثيوبى لتحقيق فوز مهم على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، حيث لم يستسلم رفاق شميلس بيكيلى لتفوق الأفيال المبكر، وردوا بقوة منتزعين انتصارا رائعا بنتيجة 2- 1 يوم الثلاثاء منحهم أول 3 نقاط فى مشوار التأهل إلى الكاميرون 2021. بادر المنتخب الإيفوارى بتسجيل الهدف الأول عن طريق خطأ مبكر من حارس المنتخب الإثيوبى بعد إبعاد خاطئ للكرة منح سيرج أورييه لاعب توتنهام الهدف الأول لكوت ديفوار فى الدقيقة الرابعة.

لكن سرعان ما عاد الإثيوبيون للمباراة، استغلوا ركلة حرة سددها سورافيل داجناشيو لتصطدم الكرة فى لاعب من الحائط البشرى للضيوف وتغير اتجاهها لتسكن الشباك في الدقيقة 16. ثم تمكن بيكيلى قائد إثيوبيا من بدء انطلاقة مميزة من اليسار اخترق بها دفاع الأفيال قبل أن يسدد فى الشباك ليتقدم لفريقه فى الدقيقة 26. والهدف