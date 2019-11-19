رياضة

نجم الدورى المصرى يقود إثيوبيا لتخطى كوت ديفوار

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
كوت ديفوار
كوت ديفوار
قاد شميلس بيكلى نجم الدورى المصرى وفريق مصر للمقاصة المنتخب الإثيوبى لتحقيق فوز مهم على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، حيث لم يستسلم رفاق شميلس بيكيلى لتفوق الأفيال المبكر، وردوا بقوة منتزعين انتصارا رائعا بنتيجة 2- 1 يوم الثلاثاء منحهم أول 3 نقاط فى مشوار التأهل إلى الكاميرون 2021. بادر المنتخب الإيفوارى بتسجيل الهدف الأول عن طريق خطأ مبكر من حارس المنتخب الإثيوبى بعد إبعاد خاطئ للكرة منح سيرج أورييه لاعب توتنهام الهدف الأول لكوت ديفوار فى الدقيقة الرابعة.
لكن سرعان ما عاد الإثيوبيون للمباراة، استغلوا ركلة حرة سددها سورافيل داجناشيو لتصطدم الكرة فى لاعب من الحائط البشرى للضيوف وتغير اتجاهها لتسكن الشباك في الدقيقة 16. ثم تمكن بيكيلى قائد إثيوبيا من بدء انطلاقة مميزة من اليسار اخترق بها دفاع الأفيال قبل أن يسدد فى الشباك ليتقدم لفريقه فى الدقيقة 26. والهدف
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يوسف- داو

يوسف داو أفضل لاعب فى مباراة كوت ديفوار وغانا

حصد يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام غانا، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة فى الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر. وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك نهائى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، عقب الفوز على المنتخب الغانى بركلات الترجيح. وقدم يوسف مستوى طيبا للغاية، فى الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة، ورجح كفة فريقه بشكل كبير وساعد زملاءه، حتى ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح.
منتخب مصر الأولمبي

مصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبى أمام جنوب إفريقيا

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر لـ22 من الشهر الجارى، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقى- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى- رمضان صبحى- عبدالرحمن مجدى. الهجوم: مصطفى محمد.
كوت ديفوار -غانا.jpg 2

كوت ديفوار يتخطى غانا ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره المنتخب الغانى فى نصف نهائى كأس الأمم تحت 23 عامًا بنتيجة 3- 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولى، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 2- 2، سجل اللاعب يوسف داو الهدف الأول لكوت ديفوار فى الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول لينتهى بتقدم المنتخب الإيفوارى بهدف دون رد، وفى الشوط الثانى نجح منتخب غانا فى إدراك التعادل عن طريق ياو يبواه فى الدقيقة 50. وسجل يوسف داو هدفًا قاتلا للمنتخب الإيفوارى فى الدقيقة 85، قبل أن يعود المنتخب الغانى بهدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
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المغرب‎

منتخب المغرب يفوز على بورندى فى تصفيات أمم إفريقيا

حقق المنتخب المغربى الفوز على نظيره البورندى بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، فى مباراة من مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها فى دولة الكاميرون، حيث جاء الهدف الأول لمنتخب أسود الأطلسى فى الدقيقة 26 من ضربة رائعة عن طريق اللاعب نصير مزراوى بعدما سددها العليوى بقوة ليتصدى لها الحارس البورندى ناهيمانا ولم يتحكم فى الكرة، وعادت ليوسف المزراوى الذى أسكنها فى شباك الحارس البورندى ليعلن الهدف الأول لمنتخب المغرب.
كوت ديفوار - زامبيا

نهاية الشوط الأول.. تقدم كوت ديفوار على غانا

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي في أولى مباراتي المرحلة. سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول لينتهي بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف ويضع قدمًا للتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 في انتظار حسم المباراة لصالحه والتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي تسضيفها مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
مباراة -مصر -والكاميرون (5)

الكاف يعدل مواعيد مباريات نصف نهائي الأمم الإفريقية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي من المسابقة على استاد القاهرة الدولي، وحسب ما أوضحته اللجنة المنظمة، فإن مباراة مصر وجنوب أفريقيا كان مقررًا لها أن تقام في استاد القاهرة، على أن تلعب مواجهة غانا وكوت ديفوار في استاد السلام. إلا أنه تقرر نقل مباراة غانا وكوت ديفوار لتقام في استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق في الرابعة من مساء الثلاثاء القادم، بدلًا من الخامسة.
الكاميرون -وغينيا بيساو

الكاميرون تخطف الفوز من رواندا ونيجيريا تدك ليسوتو

فاز منتخب الكاميرون على مضيفه رواندا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، هدف المباراة الوحيد سجله نيكولاس مومي نجاماليو في الشوط الثاني، بهذه النتيجة رفعت الكاميرون رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الأول مؤقتا، ويتجمّد رصيد رواندا بدون نقاط. وكان منتخب الكاميرون قد تعادل سلبيًّا أمام كاب فيردي في الجولة الأولى على ملعبها، ومن المقرر أن تواجه كاب فيردي نظيرتها موزمبيق غدا الإثنين في المباراة الثانية بالمجموعة.
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