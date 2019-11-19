رياضة

مباراة غانا وكوت ديفوار تمتد إلى الأشواط الإضافية

تحرير:محمد جمال ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
منتخب غانا
منتخب غانا
انتهى الشوط الثانى من مباراة كوت ديفوار وغانا فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بنتيجة هدفين لهدفين، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولى فى أولى مباراتى نصف النهائى، وسجل يوسف داو هدف التقدم للمنتخب الإيفوارى فى الشوط الثانى فى الدقيقة الـ85، قبل أن يعود المنتخب الغانى، بهدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة بأقدام إيفانز منساه. لتمتد المباراة لشوطين إضافيين، وفى حال استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المباراة لصالح أحد الفريقين.
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم المنتخب الإيفوارى بهدف دون رد، سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد فى الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول. وقد تأهل المنتخب الإيفواري للدور نصف النهائى بعدما تصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط، وهى المجموعة التى تضم كلا من جنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا، حيث تمكن
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يوسف- داو

يوسف داو أفضل لاعب فى مباراة كوت ديفوار وغانا

حصد يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام غانا، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة فى الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر. وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك نهائى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، عقب الفوز على المنتخب الغانى بركلات الترجيح. وقدم يوسف مستوى طيبا للغاية، فى الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة، ورجح كفة فريقه بشكل كبير وساعد زملاءه، حتى ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح.
منتخب مصر الأولمبي

مصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبى أمام جنوب إفريقيا

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر لـ22 من الشهر الجارى، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقى- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى- رمضان صبحى- عبدالرحمن مجدى. الهجوم: مصطفى محمد.
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كوت ديفوار يتخطى غانا ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره المنتخب الغانى فى نصف نهائى كأس الأمم تحت 23 عامًا بنتيجة 3- 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولى، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 2- 2، سجل اللاعب يوسف داو الهدف الأول لكوت ديفوار فى الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول لينتهى بتقدم المنتخب الإيفوارى بهدف دون رد، وفى الشوط الثانى نجح منتخب غانا فى إدراك التعادل عن طريق ياو يبواه فى الدقيقة 50. وسجل يوسف داو هدفًا قاتلا للمنتخب الإيفوارى فى الدقيقة 85، قبل أن يعود المنتخب الغانى بهدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
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كوت ديفوار - زامبيا

نهاية الشوط الأول.. تقدم كوت ديفوار على غانا

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي في أولى مباراتي المرحلة. سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول لينتهي بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف ويضع قدمًا للتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 في انتظار حسم المباراة لصالحه والتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي تسضيفها مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
كوت ديفوار (1)

قمة خارج التوقعات بين كوت ديفوار وغانا في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام غانا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح أحدهما بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا.
كوت ديفوار - زامبيا

كوت ديفوار يخطف بطاقة التأهل بالفوز على زامبيا

نجح منتخب كوت ديفوار فى حجز بطاقة التأهل، لنصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد الخروج بفوز غالٍ، اليوم الجمعة، أمام نظيره الزامبي، بنتيجة هدف نظيف، سجله كوواديو-إيف دبيلا في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، وأقيمت المباراة فى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة . وبهذا الفوز يحتل منتخب الأفيال المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده جنوب إفريقيال الذي تأهل هو الأخر برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخبي نيجريا وزامبيا برصيد 4 نقاط ونقطة علي الترتيب .
بيستون شامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي

مدرب زامبيا: لم نفقد أمل التأهل في مجموعة الموت

أكد بيستون شامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي، أن فريقه يلعب لقاء الغد أمام كوت ديفوار من أجل الفوز، ومحاولة التأهل إلى الدور التالي من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر، مشددًا على أنه يتمنى حصد النقاط، لأن المجموعة الثانية صعبة للغاية، وقال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام كوت ديفوار والقرر لها غدًا: «نحن نلعب لقاء كوت ديفوار غدًا، ونحن نعلم أنها مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، وكل فريق في المجموعة قادر على التأهل، ونتطلع للفوز فقط، كل شيء بأيدينا من أجل الحصول على النقاط الثلاث».
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