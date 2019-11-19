مباراة غانا وكوت ديفوار تمتد إلى الأشواط الإضافية

تحرير:محمد جمال ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

منتخب غانا

انتهى الشوط الثانى من مباراة كوت ديفوار وغانا فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بنتيجة هدفين لهدفين، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولى فى أولى مباراتى نصف النهائى، وسجل يوسف داو هدف التقدم للمنتخب الإيفوارى فى الشوط الثانى فى الدقيقة الـ85، قبل أن يعود المنتخب الغانى، بهدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة بأقدام إيفانز منساه. لتمتد المباراة لشوطين إضافيين، وفى حال استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المباراة لصالح أحد الفريقين.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم المنتخب الإيفوارى بهدف دون رد، سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد فى الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول. وقد تأهل المنتخب الإيفواري للدور نصف النهائى بعدما تصدر المجموعة الثانية بـ6 نقاط، وهى المجموعة التى تضم كلا من جنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا، حيث تمكن