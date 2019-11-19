رياضة

بونوتشي يجدد عقده مع يوفنتوس حتي موسم 2024

تحرير:محمد جمال ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
بونوتشي
بونوتشي
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي،اليوم الثلاثاء، رسميا تجديد تعاقد مدافعه ليوناردو بونوتشي حتى صيف عام 2024 . ونشر الموقع الرسمي للبيانكونيري أن بونوتشي قام بالتوقيع، على العقود الجديدة التي ستربطه بالنادي صباح اليوم الثلاثاء. كما أشار البيان إلى أن الإعلان عن التجديد اليوم الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري جاء بسبب حب بونوتشي لرقم 19 وهو رقمه في فريق السيدة العجوز . وانضم اللاعب صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف فريق يوفنتوس في موسم 2010-2011 وشارك في 376 مباراة مع البيناكونري .
وكان بونوتشي رحل إلى ميلان الموسم الماضي قبل أن يعود إلي اليوفي بعقد يمتد لـ2023 لتقرر إدارة السيدة العجوز تجديد تعاقده اليوم.  وينتظر فريق يوفنتوس مواجهة قوية بعد التوقف الدولي في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي نظيره أتلانتا في الجولة الـ13 من عمر الكالتشيو، والتي من المقرر إقامتها يوم 23 من الشهر
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يوسف- داو

يوسف داو أفضل لاعب فى مباراة كوت ديفوار وغانا

حصد يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام غانا، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة فى الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر. وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك نهائى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، عقب الفوز على المنتخب الغانى بركلات الترجيح. وقدم يوسف مستوى طيبا للغاية، فى الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة، ورجح كفة فريقه بشكل كبير وساعد زملاءه، حتى ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح.
منتخب مصر الأولمبي

مصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبى أمام جنوب إفريقيا

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر لـ22 من الشهر الجارى، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقى- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى- رمضان صبحى- عبدالرحمن مجدى. الهجوم: مصطفى محمد.
كوت ديفوار -غانا.jpg 2

كوت ديفوار يتخطى غانا ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره المنتخب الغانى فى نصف نهائى كأس الأمم تحت 23 عامًا بنتيجة 3- 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولى، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 2- 2، سجل اللاعب يوسف داو الهدف الأول لكوت ديفوار فى الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول لينتهى بتقدم المنتخب الإيفوارى بهدف دون رد، وفى الشوط الثانى نجح منتخب غانا فى إدراك التعادل عن طريق ياو يبواه فى الدقيقة 50. وسجل يوسف داو هدفًا قاتلا للمنتخب الإيفوارى فى الدقيقة 85، قبل أن يعود المنتخب الغانى بهدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
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انتر ميلان‎

إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويخطف صدارة الكالتشيو

نجح فريق إنتر ميلان في قلب الطاولة على نظيره هيلاس فيرونا، والفوز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى، والتى أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل أهداف المباراة للإنتر ماتياس فيتشينو فى الدقيقة 65، ونيكولو باريلا فى الدقيقة 83، بينما سجل هدف فيرونا الوحيد فالريو فيرى فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وبهذا الفوز يحتل الإنتر صدارة الكالتشيو برصيد 31 نقطة بينما يتجمد رصيد فيرونا عند 15 نقطة فى المركز التاسع.
رونالدو

باريزي سعيد باعتزال الكرة قبل ظهور رونالدو

أعرب فرانكو باريزي، أسطورة دفاع نادي ميلان، عن سعادته الكبيرة باعتزال الكرة قبل وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس العام الماضي، ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس، الأحد المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإيطالي. وقال باريزي في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو: "كريستيانو رونالدو؟ أنا محظوظ بالاعتزال قبل قدومه إلى الدوري الإيطالي"، وأضاف: "نعلم جيدًا الجودة التي يتمتع بها كريستيانو. إنه يوجد دائمًا في المكان الصحيح خلال المباريات".
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إبراهيموفيتش يقترب من العودة لصفوف ميلان

يبدو أن وجهة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المقبلة ستزيد من حيرة متابعي كرة القدم، في ظل انتشار العديد من التقارير التي ربطت بينه وبين الانتقال للكثير من الأندية، وأخيرا خرج دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، ليشير إلى أن النجم السويدي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي، وقال جاربر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور: "زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام، إنه يستطيع دائمًا جذب تركيزي نحوه"، وأضاف: "نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين دائمًا في الدوري الأمريكي مثلما حدث عند قدوم بيكهام قبل عدة سنوات".
ماريو بالوتيلي

بالوتيلي يرد على الهتافات العنصرية بهدف رائع

حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على بريشيا الذي يضم بين صفوفه بالوتيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل إيدي سالسيدو، هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني، وقلص بالوتيلي الفارق لبريشيا، ليرفع فيرونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن سامبدوريا صاحب المركز الأخير.
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