بونوتشي يجدد عقده مع يوفنتوس حتي موسم 2024

تحرير:محمد جمال ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

بونوتشي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي،اليوم الثلاثاء، رسميا تجديد تعاقد مدافعه ليوناردو بونوتشي حتى صيف عام 2024 . ونشر الموقع الرسمي للبيانكونيري أن بونوتشي قام بالتوقيع، على العقود الجديدة التي ستربطه بالنادي صباح اليوم الثلاثاء. كما أشار البيان إلى أن الإعلان عن التجديد اليوم الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري جاء بسبب حب بونوتشي لرقم 19 وهو رقمه في فريق السيدة العجوز . وانضم اللاعب صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف فريق يوفنتوس في موسم 2010-2011 وشارك في 376 مباراة مع البيناكونري .

وكان بونوتشي رحل إلى ميلان الموسم الماضي قبل أن يعود إلي اليوفي بعقد يمتد لـ2023 لتقرر إدارة السيدة العجوز تجديد تعاقده اليوم. وينتظر فريق يوفنتوس مواجهة قوية بعد التوقف الدولي في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي نظيره أتلانتا في الجولة الـ13 من عمر الكالتشيو، والتي من المقرر إقامتها يوم 23 من الشهر