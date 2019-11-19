محامي بالنقض: الطلاق ليس الأسوأ في المشاكل الزوجية

تحرير:التحرير ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

مشاكل زوجية

طالب ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، الدولة بتقنين وضع الأسرة ومشاكلها، في محاولات لتغليظ العقوبات على كل أب وأم غير مسؤولين ويتنصل من أبنائهم. وأضاف "سيد أحمد"، من خلال حواره في برنامج"صباح الورد"، الذي يذاع على فضائية "تن"، أن قانون الأحوال الشخصية هو الذي ينظم تكوين الأسرة من بدايتها حتى نهايتها مرورًا بالالتزامات والواجبات والآثار المترتبة عليهما.

وأوضح "سيد أحمد"، أن "الطلاق ليس أسوأ المراحل التي تصل لها المشاكل الزوجية، إنما هناك العديد من المشاكل نتيجة للآثار المترتبة على قرار الزواج نفسه، مثل الإنجاب وتنصل أحد الطرفين من مسؤولية هذا الطفل".وتابع ياسر سيد أحمد، أن التربية ومشاكل المجتمع ازدادت وتأثرت بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وسيطرتها