رياضة

كوت ديفوار يتخطى غانا ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
كوت ديفوار
كوت ديفوار
فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره المنتخب الغانى فى نصف نهائى كأس الأمم تحت 23 عامًا بنتيجة 3- 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولى، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 2- 2، سجل اللاعب يوسف داو الهدف الأول لكوت ديفوار فى الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول لينتهى بتقدم المنتخب الإيفوارى بهدف دون رد، وفى الشوط الثانى نجح منتخب غانا فى إدراك التعادل عن طريق ياو يبواه فى الدقيقة 50. وسجل يوسف داو هدفًا قاتلا للمنتخب الإيفوارى فى الدقيقة 85، قبل أن يعود المنتخب الغانى بهدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافى، حيث انتهى الشوطان بنفس النتيجة2- 2 ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التى نجح المنتخب الإيفوارى في الفوز بها بنتيجة 3- 2 ويحجز الأفيال أول بطاقة تأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، وينتظر الفائز من المباراة الثانية فى الدور نصف النهائى التى ستقام بعد قليل بين مصر وجنوب
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يوسف- داو

يوسف داو أفضل لاعب فى مباراة كوت ديفوار وغانا

حصد يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام غانا، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة فى الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر. وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك نهائى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، عقب الفوز على المنتخب الغانى بركلات الترجيح. وقدم يوسف مستوى طيبا للغاية، فى الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة، ورجح كفة فريقه بشكل كبير وساعد زملاءه، حتى ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح.
منتخب مصر الأولمبي

مصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبى أمام جنوب إفريقيا

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر لـ22 من الشهر الجارى، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقى- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى- رمضان صبحى- عبدالرحمن مجدى. الهجوم: مصطفى محمد.
ليوناردو-بونوتشي-لاعب-يوفنتوس

بونوتشي يجدد عقده مع يوفنتوس حتي موسم 2024

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي،اليوم الثلاثاء، رسميا تجديد تعاقد مدافعه ليوناردو بونوتشي حتى صيف عام 2024 . ونشر الموقع الرسمي للبيانكونيري أن بونوتشي قام بالتوقيع، على العقود الجديدة التي ستربطه بالنادي صباح اليوم الثلاثاء. كما أشار البيان إلى أن الإعلان عن التجديد اليوم الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري جاء بسبب حب بونوتشي لرقم 19 وهو رقمه في فريق السيدة العجوز . وانضم اللاعب صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف فريق يوفنتوس في موسم 2010-2011 وشارك في 376 مباراة مع البيناكونري .
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كوت ديفوار - زامبيا

نهاية الشوط الأول.. تقدم كوت ديفوار على غانا

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي في أولى مباراتي المرحلة. سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول لينتهي بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف ويضع قدمًا للتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 في انتظار حسم المباراة لصالحه والتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي تسضيفها مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
كوت ديفوار (1)

قمة خارج التوقعات بين كوت ديفوار وغانا في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام غانا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح أحدهما بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا.
جنوب إفريقيا - كوت ديفوار (2)

جنوب إفريقيا يفوز على كوت ديفوار ويتصدر المجموعة

حقق منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي فوزًا غاليًا على نظيره الإيفواري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ونجح المنتخب الجنوب إفريقي في السيطرة على معظم أوقات المباراة وكان الأكثر خطورة، حتى نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79 من ركلة ثابتة رائعة. وارتفع رصيد جنوب إفريقيا إلى النقطة الرابعة، أمام كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم زامبيا بنقطة واحدة ونيجيريا بدون رصيد قبل مواجهتهما في وقت لاحق من مساء اليوم.
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أكرم توفيق: كنا واثقون من تحقيق الفوز

أعرب أكرم توفيق لاعب المنتخب الوطني ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن إندهاشه الكبير من الفرص المحققة التي سنحت للمنتخب الوطني أثناء مباراة غانا لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل لتسجيل الاهداف داخل شباك المنتخب الغاني، مؤكدا على أن اللاعبين كانوا على ثقة تامة في تحقيق الفوز رغم تأخرهم بهدفين خلال بعض فترات المباراة، كما أكد أن الفوز على منتخب غانا خطوة هامة ضمن خطوات المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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