كوت ديفوار يتخطى غانا ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

كوت ديفوار

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره المنتخب الغانى فى نصف نهائى كأس الأمم تحت 23 عامًا بنتيجة 3- 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولى، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 2- 2، سجل اللاعب يوسف داو الهدف الأول لكوت ديفوار فى الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول لينتهى بتقدم المنتخب الإيفوارى بهدف دون رد، وفى الشوط الثانى نجح منتخب غانا فى إدراك التعادل عن طريق ياو يبواه فى الدقيقة 50. وسجل يوسف داو هدفًا قاتلا للمنتخب الإيفوارى فى الدقيقة 85، قبل أن يعود المنتخب الغانى بهدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافى، حيث انتهى الشوطان بنفس النتيجة2- 2 ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التى نجح المنتخب الإيفوارى في الفوز بها بنتيجة 3- 2 ويحجز الأفيال أول بطاقة تأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، وينتظر الفائز من المباراة الثانية فى الدور نصف النهائى التى ستقام بعد قليل بين مصر وجنوب