مصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبى أمام جنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

المنتخب الأولمبى

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر لـ22 من الشهر الجارى، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقى- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى- رمضان صبحى- عبدالرحمن مجدى. الهجوم: مصطفى محمد.

ويطمح منتخب مصر الأولمبى للثأر من خسارة منتخب الفراعنة الأول أمام جنوب إفريقيا فى دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار، التى أقيمت فى مصر الصيف الماضى، والتى تسببت فى وداع الفريق مبكرا من البطولة. فى المقابل، يبحث منتخب جنوب إفريقيا عن تحقيق المفاجأة رغم صعوبة المهمة التى تنتظره، حيث يشارك