يوسف داو أفضل لاعب فى مباراة كوت ديفوار وغانا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

يوسف داو

حصد يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام غانا، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة فى الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر. وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك نهائى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، عقب الفوز على المنتخب الغانى بركلات الترجيح. وقدم يوسف مستوى طيبا للغاية، فى الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة، ورجح كفة فريقه بشكل كبير وساعد زملاءه، حتى ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح.

قال يوسف داو عقب المباراة: "إنه سعيد للغاية بالتأهل والعبور، وهناك هدف آخر للفريق وهو الفوز بلقب البطولة، وسعيد للغاية كونه حصد جائزة أفضل لاعب بالمباراة ومساعدة زملائه في هذه المواجهة". كما أشار إلى أن المنتخب الغانى قوى للغاية وجيد وكوت ديفوار يخوض أى مباراة من أجل الفوز والتأهل وفريقه قدم مباراة