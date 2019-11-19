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20 سينمائيًا يتحدثون عن «الأب الروحي» في مهرجان القاهرة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م
يوسف شريف رزق الله
يوسف شريف رزق الله
كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الانتهاء من إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "رزق السينما"، يُعرض في احتفالية خاصة مساء 23 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج تكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، في الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري. يتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال عدة محاور رئيسية، هي؛ النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو في السابعة عشر من عمره، ومشاركته في نادي القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، وحتى تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتلفزيون المصري، قبل أن ينطلق في إعداد وتقديم البرامج الفنية التي ساهمت في نشر الوعي السينمائي.
ويسلط الفيلم الضوء على رحلة "رزق الله" في تغطية المهرجانات السينمائية العالمية ونقل فعالياتها إلى المشاهد المصري، كما يخصص مساحة للحديث عن علاقته  بمهرجان القاهرة السينمائي، وكيف كان يساعد ويكتشف أجيالا جديدة، حتى استحق أن يلقب بـ"الأب الروحي" للعاملين بالمهرجان، كما يرصد الفيلم أيضا عدد من المواقف
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الفيلم الإيرلندي

قبل انطلاقه.. تعرف على أبرز افلام «مهرجان القاهرة»

تنطلق غدا الأربعاء الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجارى، ويوجد فى المهرجان 150 فيلمًا من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرضا أول فى الشرق الأوسط، لذلك سيقدم المهرجان هذا العام وجبة فنية دسمة لعشاق السينما، حيث تتنافس تلك الأفلام فى مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين «المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها»، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز 20 فيلمًا مشاركا فى
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (12)

مفاجأة باليوم الأول.. ماذا ينتظرك بمهرجان القاهرة؟

تنطلق غدا الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تقام في الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، وحرص كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، وأحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني بدلًا من الراحل يوسف شريف رزق الله، على أن تظهر الدورة بشكل مختلف عن العام الماضي، وذلك بتواجد عدد افلام عرض عالمي أول مشاركة بالمهرجان، وأستحداث برامج وبروتوكولات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز اختلافات ومميزات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.
هيثم- أحمد- زكي

حقيقة وصية هيثم أحمد زكي واقتحام «عماته» الفيلا

تداول عدد من الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة منشورات خلال الساعات القليلة الماضية، عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باقتحام عماته للفيلا ومحاولتهن كسر الباب للإقامة فيها، ما دعا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، طلب الشرطة لهن، ليكتشفن بعدها أن «هيثم» ترك وصية تبرع فيها بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام، نافيًا في تصريحاته لـ«لتحرير»، صحة هذا الكلام، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وليس له أي أساس من الصحة، لأنها قصه خيالية».
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هيثم- أحمد- زكي

حقيقة وصية هيثم أحمد زكي واقتحام «عماته» الفيلا

تداول عدد من الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة منشورات خلال الساعات القليلة الماضية، عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باقتحام عماته للفيلا ومحاولتهن كسر الباب للإقامة فيها، ما دعا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، طلب الشرطة لهن، ليكتشفن بعدها أن «هيثم» ترك وصية تبرع فيها بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام، نافيًا في تصريحاته لـ«لتحرير»، صحة هذا الكلام، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وليس له أي أساس من الصحة، لأنها قصه خيالية».
سمير-صبري

سمير صبري: طفرة كبيرة في وضع السينما حاليًا والقادم أفضل

أكد الفنان سمير صبري أن هناك طفرة كبيرة في وضع السينما حاليا، متوقعا أن يكون الوضع خلال الفترة القادمة أفضل. وقال صبري- في تصريح صحفي اليوم الأحد، "نحن لسنا في مرحلة من الهبوط، ولدينا العديد من الأعمال المهمة التي أثبتت جماهيريتها على الساحة، وتابعت عددا من الأعمال الأخرى خلال السنوات الماضية ورأيت أن هناك أملاً في تحسين الوضع مع الوقت". وأشار إلى أن هناك أفلاما حققت إيرادات ونجاحات تحمس المنتجين على صناعة أفلام قوية، معبرا عن تفاؤله أن خلال الفترة القادمة سيكون الوضع أفضل.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
هانى-شاكر (1)

هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
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