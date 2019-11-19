حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم
تحرير:التحرير
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
برج كهرباء أوسيم
قررت نيابة أوسيم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي راح ضحيته 5 قتلى ومصابين اثنين.
ووجه المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم للمقاول والمشرفين، اتهامات القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة.
واستمعت النيابة على مدار يومين لأقول مدير محطة كهرباء سقيل مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان.
وقال مدير المحطة، إنه علم بالحادث عند وقوعه يوم الأحد فأسرع إلى موقع البرج المنهار وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، فطلب الإسعاف وأبلغ الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلى المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.وأشار مدير المحطة إلى أن قوات الإنقاذ اضطرت
وقال مدير المحطة، إنه علم بالحادث عند وقوعه يوم الأحد فأسرع إلى موقع البرج المنهار وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، فطلب الإسعاف وأبلغ الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلى المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.
وأشار مدير المحطة إلى أن قوات الإنقاذ اضطرت لاستخدام صواريخ كهربائية وأوناش لاستخراج جثامين الضحايا من أسفل أعمدة الحديد بعد قصها لضخامتها واستغرقت عملية البحث والعثور على المتوفين والمصابين قرابة ساعة قبل رفع آثار الحادث بالكامل.
وأفادت التحريات الأولية بأن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يفككون البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار، وتمكنوا من إحلال مسافة 85 مترًا من البرج، قبل انهياره.
وكشفت التحريات، سقوط العمال من ارتفاع 25 مترًا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، ما أسفر عن مصرع خمسة وإصابة اثنين آخرين.