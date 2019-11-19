حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم

تحرير:التحرير ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

برج كهرباء أوسيم

قررت نيابة أوسيم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي راح ضحيته 5 قتلى ومصابين اثنين. ووجه المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم للمقاول والمشرفين، اتهامات القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة. واستمعت النيابة على مدار يومين لأقول مدير محطة كهرباء سقيل مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان.

وقال مدير المحطة، إنه علم بالحادث عند وقوعه يوم الأحد فأسرع إلى موقع البرج المنهار وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، فطلب الإسعاف وأبلغ الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلى المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.وأشار مدير المحطة إلى أن قوات الإنقاذ اضطرت