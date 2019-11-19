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ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية أكبر على واردات الصين

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
ترامب
ترامب
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزاري، بفرض تعريفات جمركية أكبر على السلع الصينية إذا لم يتم التوصل مع بكين إلى اتفاق تجاري. ذكرت الخبر شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم في نبأ عاجل لها بدون التطرق للمزيد حول ذلك.
وتشهد العلاقات الأمريكية -الصينية توترا كبيرا في الآونة الأخيرة بسبب "حرب التعريفات الجمركية" بين البلدين، إذ يتبني الرئيس الأمريكي لسياسة فرض التعريفات على الواردات الصينية في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق لتنظيم التجارة بين البلدين والذي تسعى الإدارة الأمريكية لإبرامه من أجل تخفيض العجز الكبير في
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مستوطنات

ترامب يهدم سياسات أمريكا التاريخية بشأن المستوطنات

خضع الموقف السياسي للولايات المتحدة الأمريكية تجاه ممارسات إسرائيل في غزة، لاختبار جديد بعد إنهاء قواتها عملية الحزام الأسود التي شنتها في مناطق متفرقة من القطاع، وهو ما أسفر عن حالة غضب دولية تجاه سياسات إسرائيل المعتادة في تلك المنطقة. وكانت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أحدث دلائل تراجع واشنطن عن سياستها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أكد بومبيو أنها "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي"، وهو ما يأتي مخالفًا لما اعتادت الإدارات المتعاقبة اتباعه في العقود الماضية.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية «أوكلاهوما» الأمريكية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادثة إطلاق نار وقعت بموقف سيارات تابع لأحد متاجر شركة التجزئة الأمريكية "وال مارت" صباح اليوم الإثنين، وذلك وفقا لما أعلنت شرطة ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن من بين القتلى المشتبه به في ارتكاب الحادثة، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بمدينة "دنكان" التي تبعد 80 ميلا عن جنوب مدينة "أوكلاهوما سيتي"، ولم يدل أي مصدر رسمي حتى الآن أي تفاصيل حول ملابسات الحادثة أو معلومات عن الضحايا.
ترامب

ترامب يهاجم سفيرة بلاده أثناء إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وذلك أثناء إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس في التحقيق الذي يهدف إلى عزله من منصبه على خلفية تهم بسوء استخدام المنصب لأغراض انتخابية. وقال ترامب في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم: "في كل مكان ذهبت إليه ماري يوفانوفيتش، انقلبت فيه الأمور.. لقد بدأت في الصومال، وانظروا كيف انتهى الأمر هناك".
مارك-اسبر (3)

واشنطن تقرر الإبقاء على 600 جندي في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على نحو 600 عسكري في جميع أنحاء سوريا، على الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب "وقف الحروب التي لا تنتهي"، قائلا: "نسحب حاليا من شمال شرق سوريا، وواشنطن ستبقي ما بين 500 و600 جندي في سوريا. وردا على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو 200 جندي متمركزين في قاعدة التنف (جنوب) على الحدود مع الأردن حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، ذكر أنه يتحدث عن شمال شرق سوريا حصرا.
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ترامب (1)

إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم، موضحة أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.
سامح-شكرى (3)

شكري: مباحثات واشنطن حددت شهرين للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات التي أجريت في واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي، أكدت على حفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، وعدم الإضرار بها، مشيرا إلى أن الجهود أسفرت عن وضع إطار زمني محدد لا يتجاوز شهرين، للوصول إلى اتفاق يراعي الدول الثلاث، وفي حال لم يسفر عن نتيجة يتم تفعيل المادة العاشرة التي تقضي إلى اللجوء لوساطة، إذ تنص على أنه في 15 يناير إذا لم يتم التوصل لحلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، سيتم اللجوء إلى وساطة طرف رابع، يوكل إليه الأمر.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
مايك-بومبيو

بومبيو: القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا، مؤكدا أن "قواتنا ما تزال موجودة على الأرض السورية". وشدد بومبيو في تصريح له، أوردته "قناة العربية الإخبارية" من برلين بمناسبة ذكرى مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين وعلى أن الولايات المتحدة وفرت موارد كثيرة لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن واشنطن ستستمر بتوفير الدعم لتلك القوات ، لافتا إلى أن الحل في سوريا سياسي. وعن مقاتلي تنظيم "داعش" بالسجون، قال بومبيو: "ندعم فكرة محاكمة الإرهابيين الأجانب في سوريا لدولهم".
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