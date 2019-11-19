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«الدولي للصحافة»: 120 صحفيا ما يزالون في السجون التركية

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
تركيا
تركيا
أعلن المعهد الدولي للصحافة، أن 120 صحفيا لا يزالون محتجزين في السجون التركية. وأوضح المعهد الدولي - في تقرير أوردته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد يمثل رقمًا قياسيًا عالميًا، مشيرا إلى أن أوضاع وسائل الإعلام لم تتحسن منذ رفع حالة الطوارئ التي استمرت عامين في تركيا. وأعلنت تركيا حالة الطوارئ عام 2016 على خلفية ما يعتبره النظام التركي "انقلاب فاشل"، ونكل النظام التركي بعدها بقضاة وأكاديميين وعسكريين وآخرين خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.
وقال المعهد، إن مئات الصحفيين واجهوا محاكمات منذ الانقلاب وبصورة أساسية بتهم متعلقة بالإرهاب، لافتا إلى الانتهاكات المريعة للحقوق الأساسية للصحفيين تكمن وراء أرقام المحتجزين الكبيرة والتي وصلت أحيانًا إلى 160 صحفيًا، حيث يُحتجز العشرات منهم لعدة أشهر - وأحيانًا لسنوات - في انتظار المحاكمة، وفي الكثير
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داعش

رئيس أفغانستان: انتصرنا على تنظيم «داعش» الإرهابي

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، انتصار قوات الأمن في بلاده ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدًا أنها استأصلت التنظيم الإرهابي من البلاد، حيث أكد مسؤولون أن الهجمات الجوية للقوات الأفغانية وقوات التحالف، إضافة إلى قلة الدعم المال وانخفاض الحالة المعنوية، أجبرت عناصر التنظيم على الاستسلام. ونقلت شبكة "يورونيوز" عن غني قوله في تجمع لزعماء كبار ومسؤولين في جلال أباد، بعد ساعات من تبادل للمحتجزين مع حركة طالبان: "لم يكن أحد يصدق قبل عام أننا سنصمد ونعلن اليوم أننا محونا داعش"، مضيفًا: "الآن، وبعد استسلام مسلحي داعش أطلب من السلطات أن تعامل أسرهم بشكل إنساني".
احتجاجات إيران

أول بيان رسمي.. جيش إيران: الاحتجاجات فتنة ضد النظام

أصدر الجيش الإيراني أول بيان له تعليقا على التظاهرات الحاشدة التي تجتاح العديد من المدن الإيرانية، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص، وزيادة سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل، إذ أشار البيان الصادر عن الجيش الإيراني لــ«جهوزية القوات ويقظتها الكاملة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها، باعتبار ذلك مبدأ لا بد منه للجميع»، مدينًا في بيانه ما وصفه بـ«أعمال الشغب الأخيرة»، مؤكدا على «ضرورة توعية المواطنين بالمؤامرات المخطط لها من قبل الاعداء»، وفقًا لسكاي نيوز.
طالبان

صفقة تبادل أسرى بين طالبان وأفغانستان برعاية قطر

أعلنت مصادر من حركة "طالبان"، عن وصول 3 من قادتها، إلى دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت السلطات في كابل سراحهم ضمن عملية تبادل مع رهينتين غربيين لدى طالبان. والرهينتان الغربيان هما الأمريكي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس، وهما أستاذان جامعيان، ومن المقرر أن يطلق سراحهما في وقت لاحق اليوم. من جانبه أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، أنه تم الإفراج عن 2 من مقاتلي حركة طالبان في "تبادل مشروط"، قائلا: إن "قرار الإفراج عن مقاتلي طالبان كان صعبا للغاية، لكن تم اتخاذه من أجل مصلحة الشعب الأفغاني"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
إندونيسيا (2)

بسبب هجوم انتحاري.. إندونيسيا تعتقل 43 مشتبها

اعتقلت الشرطة الإندونيسية اليوم الإثنين، 43 مسلحا للاشتباه في تورطهم في هجوم انتحاري وقع الأسبوع الماضي على أحد مقار الشرطة المزدحمة بمدينة ميدان في إقليم سومطرة بشمال البلاد. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية ديدي براشيتو خلال مؤتمر صحفي في العاصمة جاكرتا نقله الموقع الالكتروني لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه يُشتبه في انتماء المسلحين لشبكة "جماعة أنصار الدولة" المتطرفة المحلية.
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العدوان -التركي -على -سوريا

تركيا تواصل الاحتلال.. «قسد»: مقتل 182 من عناصرنا منذ وقف النار

قال القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، إن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "يستمر الأتراك ووكلاؤهم الجهاديون في مهاجمة شمال شرق سوريا والاستيلاء على المزيد من الأراضي كل ساعة"، معلنا أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع المسؤولين الأمريكيين، قتل 182 من رفاقنا وعشرات المدنيين، ونزح 30 ألف مدني، وتم احتلال 1100 كيلومتر مربع".
قسد

«قسد» تُخلي المنطقة الآمنة في شمال سوريا

قال مسؤول أمريكي إن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن. وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "أن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - في رسالة - بسحب جميع قوات وحدات حماية الشعب من المنطقة".
بشار الاسد

الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
مايك-بومبيو

بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام القوة ضد تركيا إذا لزم الأمر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب "مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا" بسبب أفعالها في سوريا "إذا لزم الأمر". وأوضح بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "نحن نفضل السلام عن الحرب، ولكن في حالة الحاجة إلى تحرك أو عمل عسكري ، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل". ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردًا عسكريًا أمريكيًا.
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