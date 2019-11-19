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عادل شكل لـ«ياسمين صبري»: «أنا لايق عليكي بس أقرع»

تحرير:محمد مجلي ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
عادل شكل
عادل شكل
أثارت التصريحات التى أدلت بها الفنانة ياسمين صبري للحديث عن مواصفات فتى أحلامها والشخص الذى تود الارتباط به والزواج منه خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رد عليها عادل شكل كبير مشجع نادي الاتحاد السكندري، المُلقب بـ"الزعامة" من خلال فيديو على موقع "يوتيوب" للرد على المواصفات التى حددتها الفنانة الشابة، قائلاً: "أنا بحبك يا ياسمين وأنا وأنتي على بعض لايقين، وفيا كل المواصفات اللى إنتى عاوزاها باستثناء شيء واحد فقط.. أنا أقرع ومعنديش شعر".
وحددت ياسمين صبري مواصفات فتى أحلامها وهي أن يكون رومانسي "بدون تلزيق"، مضيفة: "أن يكون شخص عادي مش نجم ويهتم بنفسه وأن يكون مقتدر ماليا ليس غنى أو فقير ويصرف عليا ما أصرفش أنا عليه ولا يتغير شكله بعد الزواج ولديه مؤهل عالي ويملك أفكار متفتحة وصاحب شخصية قوية وألا يكون جبان وأن يكون  طويل ولونه
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هؤلاء النجوم يقدمون حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

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