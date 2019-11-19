كلويفرت يعلق على احتمال تولى كومان تدريب برشلونة

تحرير:محمد جمال ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

رونالدو كومان

علق باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية "لا ماسيا" التى تقع فى برشلونة ولاعب الفريق الكتالونى سابقًا، على مستقبل إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة. وقال كلويفرت فى مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "مدربو الفريق الأول يجب أن يكون لديهم عقل متفتح، أتفهم أن وظيفتهم متعلقة بالنتائج، وفى حالة عدم التحقق، سيرحلون". وأضاف كلويفرت خلال تصريحاته: "داخل النادى يجب أن يكون هناك لاعبون شباب يتمتعون بالموهبة التى يمكن أن تجعل الفريق الأول أقوى، ويجب أن يكون لديهم هذا الشعور والرؤية التى يمكن أن يصنعوها، وهو أمر مهم حقًا".

وعن تعامل فالفيردي مع اللاعبين الصغار، أوضح كلويفرت: "لقد أشرك إرنستو العديد من اللاعبين، ولا يمكن انتقاده فى هذه النقطة، إنه منفتح على إعطاء وقت فى الملعب للشباب". وعلق كلويفرت على تولى رونالدو كومان إدارة البارسا فنيًّا، قائلا: "أعرف رونالد جيدًا، هو مدرب جيد للغاية، ويسير بخطى ثابتة مع منتخب



وعن تعامل فالفيردي مع اللاعبين الصغار، أوضح كلويفرت: "لقد أشرك إرنستو العديد من اللاعبين، ولا يمكن انتقاده فى هذه النقطة، إنه منفتح على إعطاء وقت فى الملعب للشباب".



وعلق كلويفرت على تولى رونالدو كومان إدارة البارسا فنيًّا، قائلا: "أعرف رونالد جيدًا، هو مدرب جيد للغاية، ويسير بخطى ثابتة مع منتخب هولندا".



واختتم تصريحاته قائلا: "ربما يقود برشلونة يومًا ما، لا أعرف، ولكن احترامًا لفالفيردي، لا أريد التحدث عن مدربين آخرين فى وجوده مع الفريق حاليًّا".



وارتبط اسم الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لمنتخب هولندا، بتولى القيادة الفنية لبلوجرانا، فى حالة رحيل فالفيردى، حيث يملك شرطًا فى عقده يسمح له بالرحيل بعد يورو 2020.