رياضة

كلويفرت يعلق على احتمال تولى كومان تدريب برشلونة

تحرير:محمد جمال ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
رونالدو كومان
رونالدو كومان
علق باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية "لا ماسيا" التى تقع فى برشلونة ولاعب الفريق الكتالونى سابقًا، على مستقبل إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة. وقال كلويفرت فى مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "مدربو الفريق الأول يجب أن يكون لديهم عقل متفتح، أتفهم أن وظيفتهم متعلقة بالنتائج، وفى حالة عدم التحقق، سيرحلون". وأضاف كلويفرت خلال تصريحاته: "داخل النادى يجب أن يكون هناك لاعبون شباب يتمتعون بالموهبة التى يمكن أن تجعل الفريق الأول أقوى، ويجب أن يكون لديهم هذا الشعور والرؤية التى يمكن أن يصنعوها، وهو أمر مهم حقًا".
وعن تعامل فالفيردي مع اللاعبين الصغار، أوضح كلويفرت: "لقد أشرك إرنستو العديد من اللاعبين، ولا يمكن انتقاده فى هذه النقطة، إنه منفتح على إعطاء  وقت فى الملعب للشباب". وعلق كلويفرت على تولى رونالدو كومان إدارة البارسا فنيًّا، قائلا: "أعرف رونالد جيدًا، هو مدرب جيد للغاية، ويسير بخطى ثابتة مع منتخب
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مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد

وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.
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بلجيكا تكتسح قبرص في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16 و 68، كيفين دي بروين في الدقائق 36، 41، يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 44، كايبروس كريستوفوروي هدف ذاتي عن طريق الخطأ في الدقيقة 51، بينما سجل المنتخب القبرصي هدفه الوحيد عن طريق نيكولاس إيوانو في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول.
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المنتخب الألماني يقسو على ايرلندا بستة أهداف

نجح المنتخب الألماني في حصد فوز سهل أمام نظيره أيرلندا الشمالية، بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت علي ملعب كومرزبانك أرينا، وسجل أهداف منتخب الماكينات سيرجي جنابري بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ19 و الـ47 والـ60، وليون جوريتسكا بواقع هدفين فى الدقيقة الـ43 و الـ73، وجوليان برندت في الدقيقة الـ90، بينما سجل هدف المنتخب الأيرلندي ماكيل سميث في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة .
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ألفيس: نيمار الأكثر أهمية في كرة القدم البرازيلية

تحدث البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لفريق ساو باولو البرازيلي، عن زميله في المنتخب نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وظهر ألفيس الذي حصد الألقاب مع عدد من الأندية العريقة على رأسها: برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في برنامج «جراندي سيركولو» التليفزيوني البرازيلي، وتحدث عن عدد من الأمور على رأسها زميله في صفوف منتخب «السامبا» نيمار دا سيلفا، وذلك بعد أن سحب تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، شارة قيادة المنتخب من نيمار قبيل انطلاق بطولة «كوبا أمريكا» ومنحها للمخضرم داني ألفيش.
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اليونايتد يزاحم برشلونة على مدافع إنتر

يبدو أن الإصابات المتكررة التي يعاني منها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ترهق برشلونة ومدربه إيرنيستو فالفيردي كثيرًا، وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة في الفترة الأخيرة يواصل البحث في السوق عن تعزيز الخط الدفاعي، في ظل إصابات أومتيتي وعدم رغبة إرنستو فالفيردي، المدير الفني، في الرهان على الشاب توديبو. وأضافت أن البلوجرانا لا يزال يضع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، كأحد اللاعبين المرغوب في ضمهم، ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يواجه خطر خسارة الصفقة، بعد دخول مانشستر يونايتد على الخط.
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على رأسهم ميسي.. برشلونة يستهدف تجديد عقود نجومه

بدأ نادي برشلونة التفكير في ضرورة تجديد العديد من عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب برشلونة في تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، حيث يرغب العملاق الكتالوني في بقاء تير شتيجن وسيميدو. ونوهت الصحيفة بأن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو المقبل، ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.
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ليونيل ميسي يتحدث عن حلم العودة للأرجنتين

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل نهاية مسيرته، حيث قال في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية: "كنت أرغب في اللعب بالأرجنتين عمومًا، حيث إنني كنت دائمًا أذهب إلى الملعب مع رجل عجوز وأرى الجمهور، وكان ذلك رائعًا، كما أن المشاركة في مباراة كلاسيكو هنا أمر فظيع. إنها تحمل نفس القدر من المنافسة على المستوى الرياضي في كل مكان، ولكن الناس هنا يعيشون اللقاء بشكل مختلف، إنهم أكثر جنونًا في الأرجنتين، وعدم الفوز في الكلاسيكو يعني الكثير، حيث إن الجميع هنا يريد تحقيق الفوز، ولكن إذا خسرت فلن تستطيع ترك منزلك".
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