خالد أبو بكر: «كل مصري نفسه يقول للسيسي كل سنة وأنت طيب»

تحرير:إسلام الشاذلي ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

السيسي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن كل مواطن مصري يتمنى في هذا التوقيت أن يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده، مضيفًا: "كل مصري نفسه يقول للرئيس السيسي كل سنة وأنت طيب يا ريس، وترجع بالسلامة، وتحتفل بين أولادك وأسرتك وأحفادك". وهنأ "أبو بكر" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، الرئيس السيسي بعيد ميلاده، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا ريس على المستوى الإنساني، وربنا يعطيك الصحة، وتواصل مسيرتك في خدمة الوطن".

وأشار "أبو بكر"، إلى أن مثل هذه المناسبة معتاد أن يقضيها الإنسان مع أسرته، ولكن الوظيفة العمة جعلت الرئيس السيسي يقضي هذه المناسبة في ألمانيا بين الاجتماعات والمقابلات لخدمة مصر. ويتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا؛ للمشاركة في قمة "العشرين وأفريقيا"، حيث عقد عدة لقاءات مع مسئولين ألمان منهم