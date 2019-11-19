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يأوي 4 أطفال.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالقدس

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م
جرفات قوات الاحتلال
جرفات قوات الاحتلال
هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، إذ أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال حاصرت مبنى المواطن مجدي علون في حي الأشقرية ببيت حنينا، وباشرت بهدمه واعتدت على قاطنيه، مشيرة إلى أن المنزل يأوي 4 أطفال ووالديهم وتبلغ مساحته 90 مترا مربعا. وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلا في الضفة بما فيها القدس.
ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.وأجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي
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قصف-سوريا

قتلى وجرحى من فصائل موالية لتركيا في انفجار بسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في وقت سابق من اليوم، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «سانا».
انفجار-فى-العراق

مقتل مدير استخبارات أفواج محافظة صلاح الدين بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي، أن مدير استخبارات أفواج صلاح الدين قتل بانفجار منزل مفخخ في المحافظة، إذ قال المصدر، في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن منزلًا مفخخًا تابعًا لعناصر تنظيم داعش في صلاح الدين انفجر اليوم أثناء اقتحامه من قبل قوة أمنية، ما أدى إلى مقتل مدير استخبارات أفواج صلاح الدين، مضيفًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثة القتيل إلى الطب العدلي. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال عنصر من تنظيم داعش، كان يعمل مقاتلًا فيما يسمى «ديوان الجند»، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.
برلمان العراق

برلمان العراق: إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

صرح مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، إذ قال المصدر، إن «مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية»، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية. وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائبا، إذ أعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية، وفقًا لروسيا اليوم.
اعتقال-فتاة-فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 745 طفلا في 2019

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (745) طفلا فلسطينيا تقل أعمارهم عن (18) عاما، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية شهر أكتوبر العام الجاري، مضيفًا في تقرير له اليوم الثلاثاء، في يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن قرابة «200» طفل تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات «مجدو، وعوفر، والدامون»، بالإضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة، موضحًا أن مجموعة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأطفال خلال عملية اعتقالهم والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى على اعتقالهم بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل.
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استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أثناء مطاردة سيارته في القدس. وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب أصيب إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته، ولم تعرف هويته بعد.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تُعلن مقتل مسؤول الصواريخ في الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز آخر في «حركة الجهاد الإسلامي»، جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية، إذ ذكر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في «تويتر»، اليوم، أن قائد وحدة الصواريخ في «لواء الوسطى» التابع للحركة، رسمي أبو ملحوس، قتل بغارة إسرائيلية نفذت على مدينة دير البلح وسط القطاع. وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن رسمي أبو ملحوس وخمسة من أفراد عائلته، بينهم طفل واحد، قتلوا جراء استهداف إسرائيل لمنزلهم جنوب دير البلح، وفقًا لروسيا اليوم.
مستوطنين

244 مستوطنًا بحكومة الاحتلال يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون وموظفون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، إذ وفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمقتحمين الإسرائيليين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في باحات المسجد الأقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة- في بيان اليوم- أن 196 مستوطنا بينهم 97 طالبا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تهدم منزلًا بالقدس بحجة عدم الترخيص

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص. وأفادت عائلة العباسي في تصريحات صحفية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود لعائلة المقدسي معتصم العباسي في حي عين اللوزة في سلوان، بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء، مضيفه أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة على إخلاء المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تبدأ بهدمه.
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