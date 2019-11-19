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عضو في هيئة الدفاع عن «البشير»: نتوقع البراءة خلال أسابيع

تحرير:وكالات ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م
الرئيس السوداني
الرئيس السوداني
توقع عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، محمد الحسن الأمين، براءة البشير من التهم الموجهة إليه في الجلسة النهائية المزمع إقامتها في 14 ديسمبر المقبل، مضيفًا في مقابلة مع صحيفة «الجريدة السودانية»: «لا يمكننا التنبؤ بالحكم، أو التحدث في الأحكام القضائية، لكننا نتوقع براءة البشير، الشهود كانوا واضحين جدا، كما أن الاتهام لم يكن مؤسسا، المبلغ المذكور وجد في مكتب البشير ولكنه تصرف فيه وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن وأمنه القومي»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وعن الأموال التي عثر عليها في قصر الحكم، قال: «في تقديرنا كهيئة دفاع لا يوجد سبب للاتهام مِن الأساس، المبلغ لم يعثر عليه في جيبه، وجد في مقر عمله، والبشير سلم جزءا منه كما ذكر في المحكمة لنائب رئيس الدعم السريع وشقيق حميدتي عبدالرحيم دقلو، بينما تصرف في المتبقي منه بوضوح تام وهناك فواتير سُلمت
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قتلى وجرحى من فصائل موالية لتركيا في انفجار بسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في وقت سابق من اليوم، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «سانا».
انفجار-فى-العراق

مقتل مدير استخبارات أفواج محافظة صلاح الدين بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي، أن مدير استخبارات أفواج صلاح الدين قتل بانفجار منزل مفخخ في المحافظة، إذ قال المصدر، في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن منزلًا مفخخًا تابعًا لعناصر تنظيم داعش في صلاح الدين انفجر اليوم أثناء اقتحامه من قبل قوة أمنية، ما أدى إلى مقتل مدير استخبارات أفواج صلاح الدين، مضيفًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثة القتيل إلى الطب العدلي. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال عنصر من تنظيم داعش، كان يعمل مقاتلًا فيما يسمى «ديوان الجند»، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.
برلمان العراق

برلمان العراق: إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

صرح مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، إذ قال المصدر، إن «مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية»، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية. وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائبا، إذ أعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية، وفقًا لروسيا اليوم.
اعتقال-فتاة-فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 745 طفلا في 2019

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (745) طفلا فلسطينيا تقل أعمارهم عن (18) عاما، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية شهر أكتوبر العام الجاري، مضيفًا في تقرير له اليوم الثلاثاء، في يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن قرابة «200» طفل تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات «مجدو، وعوفر، والدامون»، بالإضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة، موضحًا أن مجموعة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأطفال خلال عملية اعتقالهم والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى على اعتقالهم بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل.
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الشرطي السوداني

مات في ظروف طبيعية.. تفاصيل وفاة شرطي سوداني بالقاهرة

أكد مصدر مطلع، أنه لا صحة لما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية السودانية حول وفاة شرطي سوداني في ظروف غامضة أثناء تواجده للعلاج بالقاهرة وحدوث احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب ذلك الأمر، إذ كانت بعض المواقع الإخبارية السودانية بشبكة "الإنترنت" قد تداولت خبرًا بحدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم بمنطقة أم درمان، إثر وفاة الشرطى السوداني المستقيل نزار النعيم في ظروف غامضة أثناء تواجده بالقاهرة، عقب وصوله إليها لتلقى العلاج..
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

بعد غياب الشاهد.. محكمة سودانية تؤجل محاكمة البشير

أرجأت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت غياب أحد شهود الدفاع (النفي)، ورفض شاهد آخر الإدلاء بالشهادة. وحضر البشير إلى جلسة المحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، وسط تشديد الإجراءات الأمنية. وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، في مؤتمر صحفي بعد الجلسة، إن المحكمة اتخذت إجراءات ضد أحد شهود الدفاع، بسبب عدم حضوره أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة، وأمرت بالقبض عليه.
تظاهرات طلابية في السودان

تعليق مفاوضات السلام السودانية.. وهذا موعد الجولة المقبلة

أكد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، اقتراب توقيع سلام شامل بين الأطراف السودانية، سيتم الاحتفال به فى جوبا، موضحا أنه تقرر تعليق المفاوضات حتى 21 نوفمبر المقبل. وعقدت وفود التفاوض الثلاثة لمحادثات السلام "الحكومة السودانية، "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية - شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، في جوبا، في ختام الجولة الحالية من المحادثات. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي إن الوفد الحكومي، جاء للمفاوضات في جوبا حاملا تطلعات، وآمال الشعب السوداني في السلام والتنمية، ووجد ذات الروح لدى الأخوة في الوفود المفاوضة الأخرى.
مظاهرات في السودان

عضو بـ«السيادة السوداني»: سنتعامل مع أي تخريب داخل الجامعات

أكد عضو مجلس السيادة في السودان صديق تاور ضرورة التعامل بجدية مع أي تخريب أو تشويه للممارسة الطبيعية داخل الجامعات. جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "تجربة الديمقراطية في السودان.. الدروس والعبر"، الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام، بالتعاون مع دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. وقال تاور إن "النفسية السودانية ديمقراطية منفتحة ولديها استعداد لقبول الكل وتحترم الآخرين"، مضيفاً أن الديمقراطية خلال الثلاثة عقود الماضية أفرزت ظاهرة العنف الطلابي.
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