عضو في هيئة الدفاع عن «البشير»: نتوقع البراءة خلال أسابيع

تحرير:وكالات ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

الرئيس السوداني

توقع عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، محمد الحسن الأمين، براءة البشير من التهم الموجهة إليه في الجلسة النهائية المزمع إقامتها في 14 ديسمبر المقبل، مضيفًا في مقابلة مع صحيفة «الجريدة السودانية»: «لا يمكننا التنبؤ بالحكم، أو التحدث في الأحكام القضائية، لكننا نتوقع براءة البشير، الشهود كانوا واضحين جدا، كما أن الاتهام لم يكن مؤسسا، المبلغ المذكور وجد في مكتب البشير ولكنه تصرف فيه وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن وأمنه القومي»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وعن الأموال التي عثر عليها في قصر الحكم، قال: «في تقديرنا كهيئة دفاع لا يوجد سبب للاتهام مِن الأساس، المبلغ لم يعثر عليه في جيبه، وجد في مقر عمله، والبشير سلم جزءا منه كما ذكر في المحكمة لنائب رئيس الدعم السريع وشقيق حميدتي عبدالرحيم دقلو، بينما تصرف في المتبقي منه بوضوح تام وهناك فواتير سُلمت