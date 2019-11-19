إسرائيل تحذر إيران: لن نسمح بتكرار الهجوم على بلادنا

تحرير:وكالات ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

يسرائيل كاتس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إننا لسنا السعودية، ولن ندخل في حرب استنزاف أمام إيران، إذ نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت العبرية»، اليوم الثلاثاء، أن كاتس حذر إيران بعد تعرض بلاده لهجوم صاروخي من سوريا فجرا، لم يسفر عن إصابات أو أضرار. وذكرت الصحيفة العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلية قد صرح بأن بلاده ليست السعودية، موجها حديثه إلى إيران، وبأنها لن تسمح بتكرار الهجوم على بلاده، وبأن إسرائيل لا تريد الدخول في حرب استنزاف أمام إيران، وفقًا لسبوتنيك.

ونقلت الصحيفة عن كاتس، أن الهجوم من سوريا، فجر اليوم، كان عملا إيرانيا، وبأن التهديد الإيراني قائم، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح بتكرار الهجوم عليها مرة أخرى، وبأن بلاده قلقة من وجود تهديدات على حدوده، مدعيا أن التهديد الإيراني بالقرب من حدوده.وقال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، إن أنظمته الدفاعية