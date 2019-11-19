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إسرائيل تحذر إيران: لن نسمح بتكرار الهجوم على بلادنا

تحرير:وكالات ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إننا لسنا السعودية، ولن ندخل في حرب استنزاف أمام إيران، إذ نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت العبرية»، اليوم الثلاثاء، أن كاتس حذر إيران بعد تعرض بلاده لهجوم صاروخي من سوريا فجرا، لم يسفر عن إصابات أو أضرار. وذكرت الصحيفة العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلية قد صرح بأن بلاده ليست السعودية، موجها حديثه إلى إيران، وبأنها لن تسمح بتكرار الهجوم على بلاده، وبأن إسرائيل لا تريد الدخول في حرب استنزاف أمام إيران، وفقًا لسبوتنيك.
ونقلت الصحيفة عن كاتس، أن الهجوم من سوريا، فجر اليوم، كان عملا إيرانيا، وبأن التهديد الإيراني قائم، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح بتكرار الهجوم عليها مرة أخرى، وبأن بلاده قلقة من وجود تهديدات على حدوده، مدعيا أن التهديد الإيراني بالقرب من حدوده.وقال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، إن أنظمته الدفاعية
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قصف-سوريا

قتلى وجرحى من فصائل موالية لتركيا في انفجار بسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في وقت سابق من اليوم، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «سانا».
انفجار-فى-العراق

مقتل مدير استخبارات أفواج محافظة صلاح الدين بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي، أن مدير استخبارات أفواج صلاح الدين قتل بانفجار منزل مفخخ في المحافظة، إذ قال المصدر، في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن منزلًا مفخخًا تابعًا لعناصر تنظيم داعش في صلاح الدين انفجر اليوم أثناء اقتحامه من قبل قوة أمنية، ما أدى إلى مقتل مدير استخبارات أفواج صلاح الدين، مضيفًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثة القتيل إلى الطب العدلي. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال عنصر من تنظيم داعش، كان يعمل مقاتلًا فيما يسمى «ديوان الجند»، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.
برلمان العراق

برلمان العراق: إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

صرح مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، إذ قال المصدر، إن «مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية»، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية. وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائبا، إذ أعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية، وفقًا لروسيا اليوم.
اعتقال-فتاة-فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 745 طفلا في 2019

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (745) طفلا فلسطينيا تقل أعمارهم عن (18) عاما، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية شهر أكتوبر العام الجاري، مضيفًا في تقرير له اليوم الثلاثاء، في يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن قرابة «200» طفل تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات «مجدو، وعوفر، والدامون»، بالإضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة، موضحًا أن مجموعة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأطفال خلال عملية اعتقالهم والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى على اعتقالهم بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل.
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احتجاجات إيران

أول بيان رسمي.. جيش إيران: الاحتجاجات فتنة ضد النظام

أصدر الجيش الإيراني أول بيان له تعليقا على التظاهرات الحاشدة التي تجتاح العديد من المدن الإيرانية، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص، وزيادة سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل، إذ أشار البيان الصادر عن الجيش الإيراني لــ«جهوزية القوات ويقظتها الكاملة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها، باعتبار ذلك مبدأ لا بد منه للجميع»، مدينًا في بيانه ما وصفه بـ«أعمال الشغب الأخيرة»، مؤكدا على «ضرورة توعية المواطنين بالمؤامرات المخطط لها من قبل الاعداء»، وفقًا لسكاي نيوز.
تبادل -إطلاق-النار- بين -إسرائيل -وحزب -الله -عبر -الحدود- اللبنانية (2)

انفجارات قرب مطار دمشق.. وإسرائيل تعترض صواريخ من سوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم سماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي دون أن تحدد مصادرها. في حين أعلن الجيش الإسرائيلي على تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن اعتراضه لأربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، دون أن تصيب أي من هذه الصواريخ أهداف في إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أنه اعترض 4 صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة بينما تحدثت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن دوي انفجارات سمع بالقرب من مطار دمشق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس 24".
قصف-سوريا

مصرع 9 أشخاص في غارات جوية شمال غرب سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى غارة جوية استهدفت، اليوم الأحد، المناطق الخاضعة لسيطرة العناصر المتمردة باقليم إدلب شمال غرب سوريا. وذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن المتحدث باسم قوات الدفاع المدنى السورية أكد أيضا سقوط القتلى التسعة خلال الغارات الجوية التي تأتي في أعقاب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، أن قواته سوف تستعيد إدلب قريبًا، مشيرًا إلى أنها سوف تمنح فرصة للمدنيين لمغادرتها.
قناة الجزيرة

«الجزيرة» تضع علاقات قطر وتركيا على حافة الهاوية

يبدو أن العلاقات القطرية التركية دخلت حالة من التوتر بعد توطيد العلاقات بين البلدين، حيث وجدت تركيا في قطر الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لها في المنطقة واتضحت ملامح هذا التلاحم مع بداية أزمات "الربيع العربي"، حيث تم كشف العديد من التقاطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما لقوى الإرهاب في العالم العربي، وهي الآن أصبحت مكشوفة، إلا أن قناة "الجزيرة" ستؤثر على تلك العلاقات بشكل سلبي. وضعت قناة "الجزيرة" العلاقة التركية القطرية المصلحية في مهب الريح، حيث يرى مراقبون للوضع أن الدوحة مستمرة في سياستها التي تتلاعب بكل شيء.
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