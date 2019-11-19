مصر إلى أولمبياد طوكيو2020 بعد التأهل لنهائى إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

منتخب مصر

تأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ليلحق المنتخب المصري بنظيره الإيفواري في لقاء النهائي. أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 84 وفى الدقيقة 88 عاد عبدالرحمن مجدى من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلى للمباراة بدقائق معدودة.

بهذه النتيجة تأهل المنتخب المصرى الأولمبى لأولمبياد طوكيو 2020 بعد وصوله للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر من الفترة 8 حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى. ويستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة نظيره الإيفوارى فى المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم 22 من شهر نوفمبر الجارى بعدما



بهذه النتيجة تأهل المنتخب المصرى الأولمبى لأولمبياد طوكيو 2020 بعد وصوله للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر من الفترة 8 حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى.



ويستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة نظيره الإيفوارى فى المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم 22 من شهر نوفمبر الجارى بعدما تغلب منتخب كوت ديفوار على نظيره الغانى بركلات الترجيح بنتيجة 3- 2.



ويتبقى للمنتخب الجنوب إفريقى فرصة من أجل التأهل للأولمبياد فى حالة فوزه على نظيره الغانى فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وكما هو الحال بالنسبة للمنتخب الغانى فى حالة الفوز فى مباراة تحديد المركز الثالث، والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل، قبل مواجهة النهائي الذي سيقام في نفس اليوم باستاد القاهرة.