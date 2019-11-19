عمار حمدى أفضل لاعب فى مباراة مصر وجنوب إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

عمار حمدى

حصل عمار حمدى، لاعب منتخب مصر الأوليمبى، على لقب أفضل لاعب فى مباراة المنتخب أمام جنوب إفريقيا، والتى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى، حيث تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحى من ركلة جزاء، وأضاف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى فى الدقيقة 85، وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث فى الدقيقة 89.

وقدم عمار حمدى مباراة قوية من الناحيتين الدفاعية والهجومية، واستطاع حصد اللقب عن جدارة واستحقاق فى ليلة سعدت فيها الجماهير المصرية بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة نظيره الإيفوارى فى المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم 22 من شهر نوفمبر الجارى بعدما تغلب منتخب كوت