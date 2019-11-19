برلمان العراق: إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

تحرير:وكالات ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

برلمان العراق

صرح مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، إذ قال المصدر، إن «مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية»، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية. وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائبا، إذ أعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية، وفقًا لروسيا اليوم.

وقال النائب، جواد حمدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب، إن «الصيغة الحالية لهذا القانون أبقت على امتيازات لبعض المسؤولين منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمستشارين».وأضاف حمدان، أن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، مبينا أن القانون بصيغته الحالية