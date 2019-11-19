رياضة

إدارة توتنهام تعلن إقالة بوكيتينو والطاقم الفنى

تحرير:محمد جمال ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م
بوكيتينو
بوكيتينو
أعلنت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزى، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن رحيل المدير الفنى الأرجنتينى ماورسيو بوكيتينو عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزى. وجاء فى بيان إدارة السبيرز الذى نشرته على موقعها الرسمى: "النادى الآن يستطيع إعلان رحيل بوكيتينو وطاقم عمله، جيسوس بيريز، وديجوستينو وخمنيز، تم إعفاؤهم من مهامهم". وأكمل البيان: "لقد كنا مترددين للغاية فى إجراء هذا التغيير وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة باستخفاف ولا على عجل، بل بعد دراسة طويلة وتفكير فى النتائج".
واختتم البيان: "يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة، لقد اتخذ هذا القرار أكثر من ذلك بالنظر إلى العديد من اللحظات التى لا تنسى التى مررنا بها مع موريسيو ومساعديه لكننا نفعل ذلك لمصلحة النادى". وأدار بوكيتينو توتنهام على مدار 5 سنوات خاض خلالها 202 مباراة في الدوري الإنجليزي مع الفريق اللندني،
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مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد

وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.
منتخب-بلجيكا

بلجيكا تكتسح قبرص في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16 و 68، كيفين دي بروين في الدقائق 36، 41، يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 44، كايبروس كريستوفوروي هدف ذاتي عن طريق الخطأ في الدقيقة 51، بينما سجل المنتخب القبرصي هدفه الوحيد عن طريق نيكولاس إيوانو في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول.
منتخب ألمانيا

المنتخب الألماني يقسو على ايرلندا بستة أهداف

نجح المنتخب الألماني في حصد فوز سهل أمام نظيره أيرلندا الشمالية، بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت علي ملعب كومرزبانك أرينا، وسجل أهداف منتخب الماكينات سيرجي جنابري بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ19 و الـ47 والـ60، وليون جوريتسكا بواقع هدفين فى الدقيقة الـ43 و الـ73، وجوليان برندت في الدقيقة الـ90، بينما سجل هدف المنتخب الأيرلندي ماكيل سميث في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة .
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مورينيو‎

مورينيو يفضل تدريب توتنهام على ريال مدريد

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لا يزال يتمسك بحلم العودة إلى التدريب عبر بوابة الدوري الإنجليزي، حيث يفضل العودة إلى البريميرليج عن تولي المهمة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "صن"، إن مورينيو أخبر المقربين منه بأنه يثق تمامًا في أن مسؤولي الريال سيعرضون عليه المنصب، في حالة رحيل زين الدين زيدان، متوقعًا أن ذلك لا يعني قبوله المهمة، لأنه يرغب في تدريب توتنهام، ويأتي ذلك بعدما أقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي.
كوتينيو

توتنهام يجدد اهتمامه بضم فيليب كوتينيو

يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة في الفترة المقبلة، في ظل البداية الضعيفة للسبيرز للموسم سواء محليّا وأوروبيّا، وكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي توتنهام عاد لمطاردة البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار حاليّا إلى بايرن ميونخ، وانتقل كوتينيو إلى بايرن ميونخ لمدة موسم واحد مقابل 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود بند في عقد اللاعب يسمح للبافاري بشرائه في الصيف مقابل 120 مليون يورو، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كوتينيو كان على أعتاب الانتقال إلى صفوف توتنهام خلال الصيف الماضي، لكن النادي اللندني تراجع في اللحظات الأخيرة.
ماوريسيو-بوكيتينو (3)

تيلجراف: مبارة توتنهام القادمة آخر فرصة لـ«بوكيتينو»

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مواجهة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي، عقب فترة التوقف الدولي، قد تكون الأخيرة لماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز. وجاء فى تقرير لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن أي نتيجة سلبية يحققها توتنهام أمام وست هام، ستتسبب في رحيل بوكيتينو عن منصبه. ومن المقرر أن يلتقي توتنهام نظيره فريق وست هام فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدروي الإنجليزي (البريميرليج)، والمقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الجاري، على ملعب لندن الأوليمبي.
محمد صلاح

ليفربول عن محمد صلاح: مرور بهيبة الملوك

علق نادي ليفربول الإنجليزي، على مرور محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني من ثنائي مانشستر سيتي، رحيم سترلينج وإلكاي جوندوجان، في مباراة الفريقين التي أقيمت الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي (البريمرليج). ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للقطة التي قام بها محمد صلاح خلال قمة الجولة الـ12 من البريميرليج وكتب: "مرور بهيبة الملوك". وسجل صلاح في مرمى مانشستر سيتي هدفا رائعا من ضربة رأسية سكنت مرمى كلاوديو برافو حارس مرمى الستيزنز، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي.
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