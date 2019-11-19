إدارة توتنهام تعلن إقالة بوكيتينو والطاقم الفنى

تحرير:محمد جمال ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

بوكيتينو

أعلنت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزى، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن رحيل المدير الفنى الأرجنتينى ماورسيو بوكيتينو عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزى. وجاء فى بيان إدارة السبيرز الذى نشرته على موقعها الرسمى: "النادى الآن يستطيع إعلان رحيل بوكيتينو وطاقم عمله، جيسوس بيريز، وديجوستينو وخمنيز، تم إعفاؤهم من مهامهم". وأكمل البيان: "لقد كنا مترددين للغاية فى إجراء هذا التغيير وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة باستخفاف ولا على عجل، بل بعد دراسة طويلة وتفكير فى النتائج".

واختتم البيان: "يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة، لقد اتخذ هذا القرار أكثر من ذلك بالنظر إلى العديد من اللحظات التى لا تنسى التى مررنا بها مع موريسيو ومساعديه لكننا نفعل ذلك لمصلحة النادى". وأدار بوكيتينو توتنهام على مدار 5 سنوات خاض خلالها 202 مباراة في الدوري الإنجليزي مع الفريق اللندني،