تعرف على موعد نهائى إفريقيا بين مصر وكوت ديفوار

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

مصر

يستعد منتخبنا الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق لخوض المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا أمام نظيره كوت ديفوار والمقرر إقامتها يوم 22 من شهر نوفمبر الجارى فى البطولة التى تستضيفها مصر من يوم 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر الجارى، حيث تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على منتخب جنوب إفريقيا فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى فى مباراة دور النصف نهائى من البطولة.

ويلتقى المنتخب الأولمبى المصرى بنظيره الإيفوارى فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى وذلك بعدما تغلب منتخب كوت ديفوار على نظيره الغانى بركلات الترجيح بنتيجة 3- 2 ووصوله إلى المباراة النهائية. كما سيخوض المنتخب الغانى مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره الجنوب