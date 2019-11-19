رياضة

تعرف على موعد نهائى إفريقيا بين مصر وكوت ديفوار

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
مصر
مصر
يستعد منتخبنا الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق لخوض المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا أمام نظيره كوت ديفوار والمقرر إقامتها يوم 22 من شهر نوفمبر الجارى فى البطولة التى تستضيفها مصر من يوم 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر الجارى، حيث تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على منتخب جنوب إفريقيا فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى فى مباراة دور النصف نهائى من البطولة.
ويلتقى المنتخب الأولمبى المصرى بنظيره الإيفوارى فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى وذلك بعدما تغلب منتخب كوت ديفوار على نظيره الغانى بركلات الترجيح بنتيجة 3- 2 ووصوله إلى المباراة النهائية. كما سيخوض المنتخب الغانى مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره الجنوب
اقرأ المزيد
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد

وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.
منتخب-بلجيكا

بلجيكا تكتسح قبرص في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16 و 68، كيفين دي بروين في الدقائق 36، 41، يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 44، كايبروس كريستوفوروي هدف ذاتي عن طريق الخطأ في الدقيقة 51، بينما سجل المنتخب القبرصي هدفه الوحيد عن طريق نيكولاس إيوانو في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول.
منتخب ألمانيا

المنتخب الألماني يقسو على ايرلندا بستة أهداف

نجح المنتخب الألماني في حصد فوز سهل أمام نظيره أيرلندا الشمالية، بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت علي ملعب كومرزبانك أرينا، وسجل أهداف منتخب الماكينات سيرجي جنابري بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ19 و الـ47 والـ60، وليون جوريتسكا بواقع هدفين فى الدقيقة الـ43 و الـ73، وجوليان برندت في الدقيقة الـ90، بينما سجل هدف المنتخب الأيرلندي ماكيل سميث في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة .
اقرأ المزيد من الأخبار
أسامة-نبيه‎

أسامة نبيه مدافعًا عن البدرى: «كفاية تقطيع»

علق أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، رافضًا تحميل حسام البدري مسؤولية الأداء المتواضع في مباراتي كينيا وجزر القمر. وقال نبيه عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كفاية تقطيع، هذه هي الإمكانات المتاحة، المنتخب يمر حاليا بمرحلة طبيعية جدا في كرة القدم، أي إنجاز بعد 4 سنوات يعقبه انحدار، لأنه ليس لدينا تواصل أجيال".
حسام البدري - المنتخب الوطني

البدرى: التأهل هدفنا.. والبعض يهاجمنا بدون وعى

تحدث حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد التعادل الذى حققه المنتخب مع جزر القمر عصر اليوم الثلاثاء، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة، ليرتفع رصيد الفراعنة للنقطة الثانية عقب السقوط فى فخ التعادل (1- 1) أمام كينيا فى الجولة الأولى، فيما عززت جزر القمر تصدرها للمجموعة برصيد 4 نقاط. وقال البدرى فى حديثه بالمؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة: "نمر بظروف صعبة، وهناك العديد من الغيابات والإصابات".
وائل-جمعة

وائل جمعة: «يوجد لاعبون في المنتخب خائفون على أنفسهم»

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام جزر القمر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021، وقال وائل جمعة أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس إن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة، أفضل لاعب في المباراة، ولا يوجد لاعب لديه الشراسة الفنية والهجومية داخل صفوف المنتخب.
اقتحام- الجماهير‎ (1)

بعد التعادل التاريخي.. جماهير جزر القمر تقتحم الملعب

اقتحمت الجماهير ملعب مالوزيني الذي شهد مباراة المنتخب الوطني وجزر القمر، والتي انتهت بدون أهداف في ثاني جولات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وشهد ملعب المباراة تواجد نحو 11 ألف مشجع، وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية اندفع الآلاف من جماهير جزر القمر تجاه أرضية الملعب احتفالا بتعادل منتخب بلادها مع مصر، وتدخل الأمن لفض تجمع الجماهير بعد المباراة مباشرة. ودخلت جماهير جزر القمر التي حضرت المباراة من الملعب أرضية الميدان فرحا بهذه النقطة الثمينة أمام منتخب مصر، خاصة في ظل فارق الإمكانات والتاريخ بين البلدين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]