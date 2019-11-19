رياضة

عمار حمدى: هدفنا إسعاد الجماهير الغاضبة من المنتخب

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
عمار حمدى
عمار حمدى
شدد عمار حمدى لاعب منتخب مصر الأولمبى، على أن كل لاعبى المنتخب بذلوا مجهودات كبيرة فى مباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا، مؤكدًا على أن تتويجه برجل مباراة اليوم هو تكليل لمجهودات اللاعبين ككل. وأشار اللاعب صاحب الـ20 عامًا إلى أن اللعب فى أى مركز لمنتخب مصر هو شرف له، مضيفًا أنه مستعد للعب كحارس مرمى، لأن ارتداء قميص المنتخب هو هدف وشرف لأى لاعب مصرى. واختير عمار حمدى أفضل لاعب فى المباراة بعد الأداء البطولى الذى قدمه على مدار اللقاء مع منتخب الفراعنة.
وعن مواجهة كوت ديفوار فى النهائى قال عمار: "تركيزنا هو الفوز بالبطولة الحالية من أجل إسعاد الجماهير الغاضبة، بسبب عدم فوز المنتخب الوطنى الأول ببطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر الصيف الماضى". وطالب لاعب المنتخب الوطنى الجماهير المصرية بالتواجد فى المباراة النهائية؛ لأنها تمثل عامل تحفيز قوى
اقرأ المزيد
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد

وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.
منتخب-بلجيكا

بلجيكا تكتسح قبرص في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16 و 68، كيفين دي بروين في الدقائق 36، 41، يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 44، كايبروس كريستوفوروي هدف ذاتي عن طريق الخطأ في الدقيقة 51، بينما سجل المنتخب القبرصي هدفه الوحيد عن طريق نيكولاس إيوانو في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول.
منتخب ألمانيا

المنتخب الألماني يقسو على ايرلندا بستة أهداف

نجح المنتخب الألماني في حصد فوز سهل أمام نظيره أيرلندا الشمالية، بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت علي ملعب كومرزبانك أرينا، وسجل أهداف منتخب الماكينات سيرجي جنابري بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ19 و الـ47 والـ60، وليون جوريتسكا بواقع هدفين فى الدقيقة الـ43 و الـ73، وجوليان برندت في الدقيقة الـ90، بينما سجل هدف المنتخب الأيرلندي ماكيل سميث في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة .
اقرأ المزيد من الأخبار
عمار-حمدى

عمار حمدى أفضل لاعب فى مباراة مصر وجنوب إفريقيا

حصل عمار حمدى، لاعب منتخب مصر الأوليمبى، على لقب أفضل لاعب فى مباراة المنتخب أمام جنوب إفريقيا، والتى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى، حيث تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحى من ركلة جزاء، وأضاف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى فى الدقيقة 85، وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث فى الدقيقة 89.
يوسف- داو

يوسف داو أفضل لاعب فى مباراة كوت ديفوار وغانا

حصد يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام غانا، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة فى الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر. وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك نهائى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، عقب الفوز على المنتخب الغانى بركلات الترجيح. وقدم يوسف مستوى طيبا للغاية، فى الوقتين الأصلى والإضافى من المباراة، ورجح كفة فريقه بشكل كبير وساعد زملاءه، حتى ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح.
منتخب مصر الأولمبي

مصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبى أمام جنوب إفريقيا

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر لـ22 من الشهر الجارى، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقى- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى- رمضان صبحى- عبدالرحمن مجدى. الهجوم: مصطفى محمد.
غانا (2)

مباراة غانا وكوت ديفوار تمتد إلى الأشواط الإضافية

انتهى الشوط الثانى من مباراة كوت ديفوار وغانا فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بنتيجة هدفين لهدفين، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولى فى أولى مباراتى نصف النهائى، وسجل يوسف داو هدف التقدم للمنتخب الإيفوارى فى الشوط الثانى فى الدقيقة الـ85، قبل أن يعود المنتخب الغانى، بهدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة بأقدام إيفانز منساه. لتمتد المباراة لشوطين إضافيين، وفى حال استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المباراة لصالح أحد الفريقين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]