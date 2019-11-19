عمار حمدى: هدفنا إسعاد الجماهير الغاضبة من المنتخب

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

عمار حمدى

شدد عمار حمدى لاعب منتخب مصر الأولمبى، على أن كل لاعبى المنتخب بذلوا مجهودات كبيرة فى مباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا، مؤكدًا على أن تتويجه برجل مباراة اليوم هو تكليل لمجهودات اللاعبين ككل. وأشار اللاعب صاحب الـ20 عامًا إلى أن اللعب فى أى مركز لمنتخب مصر هو شرف له، مضيفًا أنه مستعد للعب كحارس مرمى، لأن ارتداء قميص المنتخب هو هدف وشرف لأى لاعب مصرى. واختير عمار حمدى أفضل لاعب فى المباراة بعد الأداء البطولى الذى قدمه على مدار اللقاء مع منتخب الفراعنة.

وعن مواجهة كوت ديفوار فى النهائى قال عمار: "تركيزنا هو الفوز بالبطولة الحالية من أجل إسعاد الجماهير الغاضبة، بسبب عدم فوز المنتخب الوطنى الأول ببطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر الصيف الماضى". وطالب لاعب المنتخب الوطنى الجماهير المصرية بالتواجد فى المباراة النهائية؛ لأنها تمثل عامل تحفيز قوى



وعن مواجهة كوت ديفوار فى النهائى قال عمار: "تركيزنا هو الفوز بالبطولة الحالية من أجل إسعاد الجماهير الغاضبة، بسبب عدم فوز المنتخب الوطنى الأول ببطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر الصيف الماضى".



وطالب لاعب المنتخب الوطنى الجماهير المصرية بالتواجد فى المباراة النهائية؛ لأنها تمثل عامل تحفيز قوى للاعبين، وظهر ذلك على مدار مباريات البطولة منذ البداية حتى الآن.



وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثانى، بينما يلعب منتخب جنوب إفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذى سيصاحب مصر وكوت ديفوار فى الأولمبياد القادمة.