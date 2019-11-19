مقتل 6 من عناصر تنظيم «داعش» داخل نفق في العراق

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

تنظيم داعش

أعلن قائد عمليات محافظة نينوى شمال العراق اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي داخل نفق في جبال بادوش بالمحافظة، إذ قال الزوبعي، مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادة تلقت معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي وعددهم (6) في أحد الأنفاق في جبال بادوش، موضحًا أنه تم التنسيق وتوجيه ضربة جوية على مكان تواجد الإرهابيين وتم تدمير النفق وقتلهم جميعًا. وأعلن الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش"، فيما استولت على دراجات نارية وأسلحة في محافظة نينوى.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي.وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في وقت سابق، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالي