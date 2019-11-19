إرهاب

مقتل 6 من عناصر تنظيم «داعش» داخل نفق في العراق

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
تنظيم داعش
تنظيم داعش
أعلن قائد عمليات محافظة نينوى شمال العراق اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي داخل نفق في جبال بادوش بالمحافظة، إذ قال الزوبعي، مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادة تلقت معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي وعددهم (6) في أحد الأنفاق في جبال بادوش، موضحًا أنه تم التنسيق وتوجيه ضربة جوية على مكان تواجد الإرهابيين وتم تدمير النفق وقتلهم جميعًا. وأعلن الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش"، فيما استولت على دراجات نارية وأسلحة في محافظة نينوى.
وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي.وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في وقت سابق، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالي
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حركة-طالبان

مقتل 13 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

لقي 13 من عناصر طالبان على الأقل حتفهم خلال عمليات منفصلة شنتها القوات الخاصة الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية بأفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن القوات الخاصة قتلت 8 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة باراكي باراك في إقليم لوجار جنوب البلاد، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 5 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة منفصلة في منطقة جيزاب في إقليم دايكوندي وسط أفغانستان.
الحوثيين

«الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها: رفضا القتال

ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن قياديا حوثيا أعدم اثنين من عناصر المليشيات بمحافظة إب؛ لعدم تنفيذهما أوامره بالتقدم للقتال في الخطوط الأمامية في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع، موضحا أن القيادي الحوثي استدعى المسلحَين إلى إحدى العبّارات للتحقيق والاستجواب، ثم باشر بإطلاق النار عليهما، فيما انسحب باقي المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب باتجاه مدينة إب، لتنشب اشتباكات أُصيب خلالها عشرات المسلحين، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الإثنين.
انفجار-سيارة-مفخخة (2)

قتلى وجرحى من المتظاهرين في انفجار سيارة مفخفة وسط بغداد

?قتل 4 متظاهرين وأصيب 20 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بساحة الطيران قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء الجمعة، وقام المتظاهرون في ساحة التحرير بإطفاء النيران ومساعدة الجرحى في موقع الانفجار، الذي وقع، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا. ولم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة، كما سبقتها انفجارات عدة بقنابل صوتية وقوع الانفجار استهدفت على الأرجح ترهيب المتظاهرين، كما أسفرت عن وقوع إصابات، بحسب سكاي نيوز.
مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

قتلى وطالب يحمل سلاحا.. لحظات رعب في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

حادث إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، يتسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، اليوم الخميس، حيث أقدم فتى على إطلاق النيران داخل مدرسة ثانوية وتحديدا داخل معهد سوجوس بمدينة سانتا كلاريتا شمالي لوس أنجلوس، قبل أن تنجح قوات الشرطة في إلقاء القبض عليه، ونقلت سيارات الإسعاف في البداية 6 أشخاص إلى المستشفى بينهم إصابات "حرجة"، وأعلن المستشفى في وقت لاحق أن امرأة وفتى توفيا متأثرين بجروحهما، ولم تنشر أي تفاصيل عن هويات الضحايا، وفقا لسكاي نيوز.
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نساء داعش

مرصد الإفتاء: 14% من عناصر داعش نساء

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي بعد مقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي"، قد يتجه للاعتماد على النساء مجددا في عملياته الإرهابية، وذلك لما للنساء من أهمية كبرى في استراتيجية التنظيم، إذ لا يزال يرى أهمية العنصر النسائي في إقامة دولته المزعومة، وأن "أبو بكر البغدادي" قبل مقتله وجه رسالة إلى نساء التنظيم، في سبتمبر الماضي، مطالبا إياهن بالصبر والحفاظ على دورهن في الجهاد، وهو ما يفسر قيام نساء من تنظيم "داعش "بإقامة محاكم شرعية لمعاقبة المخالفات لأفكار التنظيم، بل وتجنيد أعضاء جدد.
داعش

مقتل 10 واعتقال 8 من «طالبان وداعش» في أفغانستان

نفذت القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمي بغلان وننجارهار، عمليات أمنية، أسفرت عن مصرع 10 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين، واعتقال 8 آخرين. فيما قال مسؤولون عسكريون، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة ألقت القبض على 8 من مقاتلي حركة طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في العاصمة كابول، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 6 من عناصر طالبان ودمرت مخبأً صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.
أبو بكر البغدادي

داعش يعين الإرهابي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، اليوم الخميس، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا لأبي بكر البغدادي، وأكد التنظيم الإرهابي مقتل زعيمه البغدادي في أعقاب غارة أمريكية، وكذلك مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، لافتا إلى أنه تم تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم زعيم التنظيم الجديد.. وكان البغدادي المطلوب الأول في العالم، ورصدت أمريكا مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه، إذ يعتبر مسؤولا عن جرائم وحشية عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة، وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتله،
أبو بكر البغدادي

من هو عبدالله قرداش خليفة البغدادي في قيادة داعش؟

من الواضح أن ما تبقى لتنظيم داعش، هو عدم الاعتراف بمقتل زعيمه، أبي بكر البغدادي، الذي توفي في غارة شنتها القوات الأمريكية في شمال سوريا يوم السبت، وهو الأمر الذي قد يطيل أمد الاستقرار على خليفة جديد لقيادة التنظيم الإرهابي. في هذه المرحلة المبكرة، ليس من الواضح هوية الشخص الذي سيخلف البغدادي، وإن كان عبدالله قرداش، رفيقه والباحث الديني ذو الخبرات الطويلة، هو المرشح الرئيس لتولي مهام قيادة التنظيم الإرهابي الأشهر والأكثر تأثيرًا على الساحة السياسية في السنوات الماضية.
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