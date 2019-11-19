رياضة

لاعبو المنتخب يقتحمون المؤتمر الصحفى لشوقى غريب

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
مصر
مصر
قام لاعبو المنتخب الأولمبى المصرى باقتحام غرفة المؤتمر الصحفى أثناء تواجد شوقى غريب المدير الفنى للفريق من أجل الاحتفال بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والوصول إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر من الفترة من 8 حتى 22 شهر نوفمبر الجارى، حيث دخل لاعبو المنتخب الأولمبى لغرفة المؤتمر الصحفى للاحتفال مع شوقى غريب الذى كان يحاور الصحفيين بعد الإنجاز الذى حققه، حيث قام رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى بوضع علم مصر حول أعناق شوقى غريب.
وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ليلحق المنتخب المصرى بنظيره الإيفوارى في لقاء النهائى. أحرز أهداف اللقاء
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مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد

وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.
منتخب-بلجيكا

بلجيكا تكتسح قبرص في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16 و 68، كيفين دي بروين في الدقائق 36، 41، يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 44، كايبروس كريستوفوروي هدف ذاتي عن طريق الخطأ في الدقيقة 51، بينما سجل المنتخب القبرصي هدفه الوحيد عن طريق نيكولاس إيوانو في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول.
منتخب ألمانيا

المنتخب الألماني يقسو على ايرلندا بستة أهداف

نجح المنتخب الألماني في حصد فوز سهل أمام نظيره أيرلندا الشمالية، بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت علي ملعب كومرزبانك أرينا، وسجل أهداف منتخب الماكينات سيرجي جنابري بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ19 و الـ47 والـ60، وليون جوريتسكا بواقع هدفين فى الدقيقة الـ43 و الـ73، وجوليان برندت في الدقيقة الـ90، بينما سجل هدف المنتخب الأيرلندي ماكيل سميث في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة .
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منتخب مصر الأولمبي

المنتخب الأولمبي في مهمة حسم الصدارة ضد الكاميرون

يدخل منتخب مصر الأولمبي، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الكاميرون، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 (تحت 23 عامًا)، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ويبحث المدرب شوقي غريب، المدير الفني عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى ومواجهة ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة التي تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.
منتخب مصر الأولمبي

أبرز أرقام الجولة الأولى في أمم إفريقيا

?بتعادل جنوب إفريقيا مع زامبيا بنتيجة (0 - 0) مساء أمس السبت، على ملعب السلام، اختتمت منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بالنسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي انطلقت منافساتها يوم الجمعة، وتتواصل حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، بهذه النتيجة وضع كلا المنتخبين النقطة الأولى في رصيده، وحلا في المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار الذي افتتح مباريات هذه المجموعة بفوز ولا أغلى على نظيره النيجيري (حامل اللقب) بهدف دون مقابل على نفس الملعب.
عماد-متعب-

متعب: أداء منتخب مصر متوسط ومالي قوية بدنيًا

علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق على أداء المنتخب الأولمبي في مباراته ضد مالي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الغاني اليوم في ثاني مباريات المجموعة.
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
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