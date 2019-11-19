لاعبو المنتخب يقتحمون المؤتمر الصحفى لشوقى غريب

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

مصر

قام لاعبو المنتخب الأولمبى المصرى باقتحام غرفة المؤتمر الصحفى أثناء تواجد شوقى غريب المدير الفنى للفريق من أجل الاحتفال بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والوصول إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر من الفترة من 8 حتى 22 شهر نوفمبر الجارى، حيث دخل لاعبو المنتخب الأولمبى لغرفة المؤتمر الصحفى للاحتفال مع شوقى غريب الذى كان يحاور الصحفيين بعد الإنجاز الذى حققه، حيث قام رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى بوضع علم مصر حول أعناق شوقى غريب.

وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ليلحق المنتخب المصرى بنظيره الإيفوارى في لقاء النهائى. أحرز أهداف اللقاء