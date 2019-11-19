شوقى غريب: قاتلنا من أجل الوصول لحلم التأهل

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

شوقى غريب

أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى على سعادته بتأهل الفراعنة للأولمبياد ولنهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة، مشيرًا إلى أن فريقه قاتل من أجل تحقيق الحلم والتأهل لنهائى بطولة كأس إفريقيا وبلوغ أولمبياد طوكيو. غريب قال فى المؤتمر الصحفى، إن مدرب جنوب إفريقيا تحدث معه قبل انطلاق البطولة مؤكدا شعوره بأن الفريقين سيتواجهان فى البطولة ويبلغان الأولمبياد، ويتمنى أن ينجح الأولاد فى تحقيق حلمهم، كما شدد غريب على أنه حقق الهدف الأول بالتأهل للأولمبياد، وهناك هدف آخر وهو التتويج بكأس إفريقيا لأول مرة فى التاريخ.

كما أبدى المدير الفنى للمنتخب فخره بالجمهور الرائع الذى تواجد فى المدرجات ولأول مرة فى تاريخ هذه المنافسات يتواجد قرابة 75 ألف متفرج بالملعب ويتمنى تكرار الأمر فى النهائى. غريب أضاف أن الأداء اختلف فى الشوط الأول عن الثانى، وأنه طالب اللاعبين باللعب على العمق والتصويب من خارج المنطقة، ويعلم جيدا أن