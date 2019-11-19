رياضة

شوقى غريب: قاتلنا من أجل الوصول لحلم التأهل

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
شوقى غريب
شوقى غريب
أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى على سعادته بتأهل الفراعنة للأولمبياد ولنهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة، مشيرًا إلى أن فريقه قاتل من أجل تحقيق الحلم والتأهل لنهائى بطولة كأس إفريقيا وبلوغ أولمبياد طوكيو. غريب قال فى المؤتمر الصحفى، إن مدرب جنوب إفريقيا تحدث معه قبل انطلاق البطولة مؤكدا شعوره بأن الفريقين سيتواجهان فى البطولة ويبلغان الأولمبياد، ويتمنى أن ينجح الأولاد فى تحقيق حلمهم، كما شدد غريب على أنه حقق الهدف الأول بالتأهل للأولمبياد، وهناك هدف آخر وهو التتويج بكأس إفريقيا لأول مرة فى التاريخ.
كما أبدى المدير الفنى للمنتخب فخره بالجمهور الرائع الذى تواجد فى المدرجات ولأول مرة فى تاريخ هذه المنافسات يتواجد قرابة 75 ألف متفرج بالملعب ويتمنى تكرار الأمر فى النهائى. غريب أضاف أن الأداء اختلف فى الشوط الأول عن الثانى، وأنه طالب اللاعبين باللعب على العمق والتصويب من خارج المنطقة، ويعلم جيدا أن
اقرأ المزيد
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد

وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.
منتخب-بلجيكا

بلجيكا تكتسح قبرص في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16 و 68، كيفين دي بروين في الدقائق 36، 41، يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 44، كايبروس كريستوفوروي هدف ذاتي عن طريق الخطأ في الدقيقة 51، بينما سجل المنتخب القبرصي هدفه الوحيد عن طريق نيكولاس إيوانو في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول.
منتخب ألمانيا

المنتخب الألماني يقسو على ايرلندا بستة أهداف

نجح المنتخب الألماني في حصد فوز سهل أمام نظيره أيرلندا الشمالية، بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت علي ملعب كومرزبانك أرينا، وسجل أهداف منتخب الماكينات سيرجي جنابري بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ19 و الـ47 والـ60، وليون جوريتسكا بواقع هدفين فى الدقيقة الـ43 و الـ73، وجوليان برندت في الدقيقة الـ90، بينما سجل هدف المنتخب الأيرلندي ماكيل سميث في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة .
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر- وجنوب- افريقيا (2)

مدرب جنوب إفريقيا: ركلة جزاء مصر غير مستحقة

علق ديفيد نوتوانى المدير الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبى على سقوط فريقه اليوم أمام الفراعنة، فى نصف نهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة، مشيرًا إلى أن الضعط الجماهيرى كان له عامل فى خسارة منتخب بلاده. وقال نوتوانى فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "أهنئ المنتخب المصري على الإنجاز الرائع الذي حققوه بالتأهل وقدموا مباراة كبيرة كانت صعبة علينا ولم ننجح في التعامل مع هذا الأداء القوي". تابع المدير الفني: "عقب المباراة الودية مع مصر قبل البطولة قلت لشوقي غريب اتمنى أن نلتقي معًا في النهائي كان حلمًا بالنسبة لي".
عمار-حمدى

عمار حمدى: هدفنا إسعاد الجماهير الغاضبة من المنتخب

شدد عمار حمدى لاعب منتخب مصر الأولمبى، على أن كل لاعبى المنتخب بذلوا مجهودات كبيرة فى مباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا، مؤكدًا على أن تتويجه برجل مباراة اليوم هو تكليل لمجهودات اللاعبين ككل. وأشار اللاعب صاحب الـ20 عامًا إلى أن اللعب فى أى مركز لمنتخب مصر هو شرف له، مضيفًا أنه مستعد للعب كحارس مرمى، لأن ارتداء قميص المنتخب هو هدف وشرف لأى لاعب مصرى. واختير عمار حمدى أفضل لاعب فى المباراة بعد الأداء البطولى الذى قدمه على مدار اللقاء مع منتخب الفراعنة.
منتخب مصر الأولمبي

مصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبى أمام جنوب إفريقيا

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر لـ22 من الشهر الجارى، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقى- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى- رمضان صبحى- عبدالرحمن مجدى. الهجوم: مصطفى محمد.
شوقى-غريب

شوقي غريب: تاريخ من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية

في الثالث والعشرين من يناير من العام الماضي 2018، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة هاني أبو ريدة، اختيار شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي، ليبدأ مهمته في بناء وتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 باليابان، والتي تنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات من عمالقة القارة السمراء هي مصر صاحبة التنظيم والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار ومالي وزامبيا وجنوب إفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]