وزير الرياضة يهنئ لاعبى المنتخب بالتأهل للأولمبياد

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

أشرف صبحى

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم وجهازه الفنى بقيادة الكابتن شوقى غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا فى الدور نصف النهائى ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر. وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3- 0 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، ليواجه منتخب كوت ديفوار فى الدور النهائى للبطولة يوم الجمعة المقبل.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بروح لاعبى المنتخب الأوليمبى وأدائهم خلال البطولة والذى توج بالفوز على جميع المنتخبات التى واجهها حتى الآن، معربًا عن ثقته فى أداء اللاعبين وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق الفوز بلقب البطولة، وعدم الاكتفاء بالتأهل للأولمبياد فقط، والذى حققوه بفوزهم اليوم، ليضيفوا