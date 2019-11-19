الرئيس السيسى يهنئ المنتخب الأولمبى

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

الرئيس السيسى

توجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحية والتقدير للمنتخب الوطنى الأولمبى لتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020، مشيدا سيادته بمستوى الأداء البطولى لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفنى الوطنى. وتأهل المنتخب المصرى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ليلحق المنتخب المصرى بنظيره الإيفوارى فى لقاء النهائى.

أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 84 وفى الدقيقة 88 عاد عبدالرحمن مجدى من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلى للمباراة بدقائق معدودة. ويستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة نظيره الإيفوارى فى المباراة