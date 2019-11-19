مدرب جنوب إفريقيا: ركلة جزاء مصر غير مستحقة

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

مباراة المنتخب الأولمبي وجنوب إفريقيا

علق ديفيد نوتوانى المدير الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبى على سقوط فريقه اليوم أمام الفراعنة، فى نصف نهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة، مشيرًا إلى أن الضعط الجماهيرى كان له عامل فى خسارة منتخب بلاده. وقال نوتوانى فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "أهنئ المنتخب المصري على الإنجاز الرائع الذي حققوه بالتأهل وقدموا مباراة كبيرة كانت صعبة علينا ولم ننجح في التعامل مع هذا الأداء القوي". تابع المدير الفني: "عقب المباراة الودية مع مصر قبل البطولة قلت لشوقي غريب اتمنى أن نلتقي معًا في النهائي كان حلمًا بالنسبة لي".

أضاف ديفيد: "كنا نحاول أن نقدم كرة سريعة أمام دفاع مصر في بداية المباراة ونجحنا في السيطرة على مصر في البداية وإسكات الجماهير وهو ما سعينا له في أول ربع ساعة". تابع: "أعتقد أن ركلة الجزاء غير مستحقة لكني لا أشكك في فوز مصر وأهنئهم عليه، وفقدنا سيطرتنا عقب استقبال الهدف الأول". أضاف: "لم نقدم مباراة

أضاف ديفيد: "كنا نحاول أن نقدم كرة سريعة أمام دفاع مصر في بداية المباراة ونجحنا في السيطرة على مصر في البداية وإسكات الجماهير وهو ما سعينا له في أول ربع ساعة".



تابع: "أعتقد أن ركلة الجزاء غير مستحقة لكني لا أشكك في فوز مصر وأهنئهم عليه، وفقدنا سيطرتنا عقب استقبال الهدف الأول".



أضاف: "لم نقدم مباراة جيدة في الشوط الأول لكن الخروج بشباك نظيفة في الشوط الأول أعتقد أنه أمر إيجابي، فريقنا لم ينجح في التعامل مع الضغط الجماهيري ولكن الفريق المصري قدم مباراة كبيرة وكان صعبا علينا أن نلعب في استاد القاهرة والصمود لمدة 60 دقيقة، وهي تجربة قوية وفرصة للاعبين لاكتساب الخبرة أمام فريق كبير قاتل من أجل الفوز ونجح في تسجيل 3 اهداف".