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مقتل مدير استخبارات أفواج محافظة صلاح الدين بالعراق

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
انفجار العراق_أرشيفية
انفجار العراق_أرشيفية
أعلن مصدر أمني عراقي، أن مدير استخبارات أفواج صلاح الدين قتل بانفجار منزل مفخخ في المحافظة، إذ قال المصدر، في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن منزلًا مفخخًا تابعًا لعناصر تنظيم داعش في صلاح الدين انفجر اليوم أثناء اقتحامه من قبل قوة أمنية، ما أدى إلى مقتل مدير استخبارات أفواج صلاح الدين، مضيفًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثة القتيل إلى الطب العدلي. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال عنصر من تنظيم داعش، كان يعمل مقاتلًا فيما يسمى «ديوان الجند»، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال عنصر من تنظيم داعش، كان يعمل مقاتلًا فيما يسمى «ديوان الجند»، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي.كما
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قصف-سوريا

قتلى وجرحى من فصائل موالية لتركيا في انفجار بسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في وقت سابق من اليوم، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «سانا».
برلمان العراق

برلمان العراق: إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

صرح مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، إذ قال المصدر، إن «مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية»، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية. وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائبا، إذ أعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية، وفقًا لروسيا اليوم.
اعتقال-فتاة-فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 745 طفلا في 2019

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (745) طفلا فلسطينيا تقل أعمارهم عن (18) عاما، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية شهر أكتوبر العام الجاري، مضيفًا في تقرير له اليوم الثلاثاء، في يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن قرابة «200» طفل تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات «مجدو، وعوفر، والدامون»، بالإضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة، موضحًا أن مجموعة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأطفال خلال عملية اعتقالهم والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى على اعتقالهم بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل.
وزير-الخارجية-يسرائيل-كاتس

إسرائيل تحذر إيران: لن نسمح بتكرار الهجوم على بلادنا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إننا لسنا السعودية، ولن ندخل في حرب استنزاف أمام إيران، إذ نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت العبرية»، اليوم الثلاثاء، أن كاتس حذر إيران بعد تعرض بلاده لهجوم صاروخي من سوريا فجرا، لم يسفر عن إصابات أو أضرار. وذكرت الصحيفة العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلية قد صرح بأن بلاده ليست السعودية، موجها حديثه إلى إيران، وبأنها لن تسمح بتكرار الهجوم على بلاده، وبأن إسرائيل لا تريد الدخول في حرب استنزاف أمام إيران، وفقًا لسبوتنيك.
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احتجاجات العراق

مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال تظاهرات بغداد

أعلنت مصادر عراقية، مساء اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
احتجاجات العراق

250 شهيدًا و11 ألف مصابًا.. حصيلة احتجاجات العراق

كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا»، مضيفًا أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبينا أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل للمتظاهرين السلميين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
انفجار-فى-العراق

مقتل جندي وإصابة آخر جراء سقوط قذائف هاون في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن قذائف هاون سقطت قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، إذ قال المصدر، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، إن «قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم قرب أحد المطاعم القريبة من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر ومدني»، مضيفا: «أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لآي طارئ». وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قد ذكرت في بيان لها، أن أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات في ازدياد.
صحف-سودانية

صحف عربية: ترامب يطوي صفحة أبي بكر البغدادي

تصدّر مقتل زعيم تنظيم داعش أبى بكر البغدادي وتفاصيل مقتله عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما أطلعتنا الصحف على تطورات الأوضاع والصراعات في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "ترامب يُنهي البغدادي المذعور في النفق"، أن أبا بكر البغدادي واجه نهايته "مذعورًا في نفق" بريف إدلب شمال غربي سوريا، بعد عملية إنزال أمريكية الليلة قبل الماضية، قُتلت فيها أيضا زوجتا البغدادي و3 من أطفاله وعدد من معاونيه.
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