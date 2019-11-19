قتلى وجرحى من فصائل موالية لتركيا في انفجار بسوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

انفجار سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في وقت سابق من اليوم، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «سانا».

أوضحت مصادر ميدانية سورية، أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.وكانت وحدات الجيش السوري قد انتشرت، في وقت سابق، على طول الشريط الحدودي بين القامشلي والمالكية شرقا، عند الحدود مع تركيا، في إطار استكمالها لعملية الانتشار التي بدأها