رياضة

البدري يهنئ المنتخب الأولمبي على التأهل لطوكيو 2020

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
حسام البدري
حسام البدري
أرسل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة تهنئة لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وأعضاء جهازه المعاون وجميع اللاعبين بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز بثلاثية على منتخب جنوب أفريقيا. وأثنى البدري في رسالته على روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الشعب المصري متمنيًا التوفيق لهم. وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا .
أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 84 وفى الدقيقة 88 عاد عبدالرحمن مجدى من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلى للمباراة بدقائق معدود ويتبقى للمنتخب الجنوب إفريقى فرصة من أجل التأهل للأولمبياد
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مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد

وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.
منتخب-بلجيكا

بلجيكا تكتسح قبرص في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16 و 68، كيفين دي بروين في الدقائق 36، 41، يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 44، كايبروس كريستوفوروي هدف ذاتي عن طريق الخطأ في الدقيقة 51، بينما سجل المنتخب القبرصي هدفه الوحيد عن طريق نيكولاس إيوانو في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول.
منتخب ألمانيا

المنتخب الألماني يقسو على ايرلندا بستة أهداف

نجح المنتخب الألماني في حصد فوز سهل أمام نظيره أيرلندا الشمالية، بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت علي ملعب كومرزبانك أرينا، وسجل أهداف منتخب الماكينات سيرجي جنابري بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ19 و الـ47 والـ60، وليون جوريتسكا بواقع هدفين فى الدقيقة الـ43 و الـ73، وجوليان برندت في الدقيقة الـ90، بينما سجل هدف المنتخب الأيرلندي ماكيل سميث في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة .
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شوقي غريب

شوقى غريب: قاتلنا من أجل الوصول لحلم التأهل

أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى على سعادته بتأهل الفراعنة للأولمبياد ولنهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة، مشيرًا إلى أن فريقه قاتل من أجل تحقيق الحلم والتأهل لنهائى بطولة كأس إفريقيا وبلوغ أولمبياد طوكيو. غريب قال فى المؤتمر الصحفى، إن مدرب جنوب إفريقيا تحدث معه قبل انطلاق البطولة مؤكدا شعوره بأن الفريقين سيتواجهان فى البطولة ويبلغان الأولمبياد، ويتمنى أن ينجح الأولاد فى تحقيق حلمهم، كما شدد غريب على أنه حقق الهدف الأول بالتأهل للأولمبياد، وهناك هدف آخر وهو التتويج بكأس إفريقيا لأول مرة فى التاريخ.
عمار-حمدى

عمار حمدى: هدفنا إسعاد الجماهير الغاضبة من المنتخب

شدد عمار حمدى لاعب منتخب مصر الأولمبى، على أن كل لاعبى المنتخب بذلوا مجهودات كبيرة فى مباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا، مؤكدًا على أن تتويجه برجل مباراة اليوم هو تكليل لمجهودات اللاعبين ككل. وأشار اللاعب صاحب الـ20 عامًا إلى أن اللعب فى أى مركز لمنتخب مصر هو شرف له، مضيفًا أنه مستعد للعب كحارس مرمى، لأن ارتداء قميص المنتخب هو هدف وشرف لأى لاعب مصرى. واختير عمار حمدى أفضل لاعب فى المباراة بعد الأداء البطولى الذى قدمه على مدار اللقاء مع منتخب الفراعنة.
عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبى: فى انتظار تحقيق حلم

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر مع لاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفُها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
شوقى-غريب

شوقي غريب: تاريخ من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية

في الثالث والعشرين من يناير من العام الماضي 2018، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة هاني أبو ريدة، اختيار شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي، ليبدأ مهمته في بناء وتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 باليابان، والتي تنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات من عمالقة القارة السمراء هي مصر صاحبة التنظيم والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار ومالي وزامبيا وجنوب إفريقيا.
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