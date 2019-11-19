البدري يهنئ المنتخب الأولمبي على التأهل لطوكيو 2020

تحرير:أحمد سعيد ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

حسام البدري

أرسل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة تهنئة لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وأعضاء جهازه المعاون وجميع اللاعبين بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز بثلاثية على منتخب جنوب أفريقيا. وأثنى البدري في رسالته على روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الشعب المصري متمنيًا التوفيق لهم. وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا .

أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 84 وفى الدقيقة 88 عاد عبدالرحمن مجدى من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلى للمباراة بدقائق معدود ويتبقى للمنتخب الجنوب إفريقى فرصة من أجل التأهل للأولمبياد