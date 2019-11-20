المنتخب الألماني يقسو على ايرلندا بستة أهداف

تحرير:محمد جمال ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

منتخب ألمانيا

نجح المنتخب الألماني في حصد فوز سهل أمام نظيره أيرلندا الشمالية، بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت علي ملعب كومرزبانك أرينا، وسجل أهداف منتخب الماكينات سيرجي جنابري بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ19 و الـ47 والـ60، وليون جوريتسكا بواقع هدفين فى الدقيقة الـ43 و الـ73، وجوليان برندت في الدقيقة الـ90، بينما سجل هدف المنتخب الأيرلندي ماكيل سميث في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة .

وبهذ الفوز بتريع المنتخب الالماني علي عرش المجموعة الثالثة برصيد 21 نقطة، بينما ينهي ايرلندا الشمالية التصفيات في المركز الثالث برصيد 13 نقطة . وعلي الجانب الأخر من نفس المجموعة اكتسح المنتخب الهولندي نظيره إستونيا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتعهما بنفس الجولة، والتي أقيمت علي ملعب أمستردام أرينا،