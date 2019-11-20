بلجيكا تكتسح قبرص في تصفيات يورو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

بلجيكا

اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16 و 68، كيفين دي بروين في الدقائق 36، 41، يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 44، كايبروس كريستوفوروي هدف ذاتي عن طريق الخطأ في الدقيقة 51، بينما سجل المنتخب القبرصي هدفه الوحيد عن طريق نيكولاس إيوانو في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب بلجيكا إلى النقطة 30 محققًا العلامة الكاملة متأهلًا إلى يورو 2020، بينما تجمد رصيد منتخب قبرص الذي فشل في التأهل إلى كأس الأمم المقبلة عند 10 نقاط. في مباراة أخرى بنفس الجولة تمكن المنتخب البولندي من تحقيق الفوز على نظيره منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة



بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب بلجيكا إلى النقطة 30 محققًا العلامة الكاملة متأهلًا إلى يورو 2020، بينما تجمد رصيد منتخب قبرص الذي فشل في التأهل إلى كأس الأمم المقبلة عند 10 نقاط.



في مباراة أخرى بنفس الجولة تمكن المنتخب البولندي من تحقيق الفوز على نظيره منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب منتخب بولندا.



سجل أهدف المنتخب البولندي اللاعب سيباستيان سزيمانسكي في الدقيقة 3، روبرت ليفاندوفسكي، 54، ياتسيك جورالسكي في الدقيقة 81، بينما سجل أهداف منتخب سلوفينيا اللاعب تيم ماتافز في الدقيقة 14، جوسيب إيليشيش في الدقيقة 61، بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب بولندا للنقطة 25 في صدارة المجموعة السابعة ويتأهل رسميًا ليورو 2020، بينما تجمد رصيد سولفينيا عند 14 نقطة في المركز الثالث.



