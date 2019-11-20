رياضة

عبد الرحمن مجدي: هذا المدرب تنبأ لي بإحراز الهدفين

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
أعرب عبد الرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأولمبي عن سعادته البالغة بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والصعود للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما،التي تستضيفها مصر مشيرا إلى أن وائل رياض مدرب الفراعنة تنبأ له أنه سيسجل هدفين في مباراة اليوم. وقال مجدي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه الفريق بأكمله كان له هدف واضح وهو التأهل للأولمبياد وتمكنوا من تحقيق هذا الحلم، مشيرا إلى أنه يشكر جميع الجماهير التي حرصت على حضور المباريات ومساندة اللاعبين.
وعن حلمه الشخصي قال:" اتمنى الاحتراف في أوروبا العب حاليا في نادي كبير بحجم نادي الإسماعيلي، ولكن حلمه حاليا هو الإحتراف". وأتم:" اعد الجماهير بتحقيق البطولة واتمنى نكون عند حسن ظنهم". وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى
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جاريث بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد

واصل الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، استفزازه الكبير لجماهير النادي الملكي، بعد احتفاله المثير مع لاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020، إذ تأهل منتخب ويلز رسميا لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد، صنع خلالهما هدفًا. واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب «كارديف سيتي» بالتأهل ليورو 2020، من خلال رفع علم ويلز مكتوبا عليه «ويلز.. الجولف.. مدريد»، وهو ترتيب أولويات جناح ريال مدريد. وأثار بيل غضب جماهير ريال مدريد، خاصة أن اللاعب كان سعيدًا للغاية برفع العلم الذي عليه أولوياته.
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أجور مانشستر يونايتد تنخفض بنسبة 8.8% هذا الموسم

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيرادات بلغت 135.4 مليون جنيه إسترليني فى الربع الأول من عام 2019- 2020، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني على نفس الفترة من العام الماضي. وقال مانشستر يونايتد في بيان مالي، إن الإيرادات التجارية بلغت 80.4 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 5.9% على العام السابق، ويتوقع يونايتد أن تنخفض إيرادات 2020 السنوية هذا العام إلى ما يتراوح بين 560 و580 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ627.1 مليون جنيه إسترليني للعام المنتهي في 30 يونيو 2019.
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معاذ حجي: أشكر السيسي على ما يقدمه للكرة الإفريقية

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وزير الرياضة يهنئ لاعبى المنتخب بالتأهل للأولمبياد

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم وجهازه الفنى بقيادة الكابتن شوقى غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا فى الدور نصف النهائى ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر. وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3- 0 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، ليواجه منتخب كوت ديفوار فى الدور النهائى للبطولة يوم الجمعة المقبل.
الكاميرون- ومالي‎ (4)

نجم الكاميرون يرفع شعار التحدي قبل مواجهة مصر

قال إريك أوايوك، لاعب وسط منتخب الكاميرون تحت 23 عاما، إن فريقه يمتلك ما يكفي من حماس لبلوغ نصف النهائي وتخطي عقبة مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى هدف وحيد وهو مواصلة المشوار عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية ضد الفراعنة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح إريك أوايوك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "مواجهة مصر ستكون صعبة خاصة بعد ضمانه التأهل، وما يمتلكه من لاعبين جيدين، لا بد أن نظل على نفس تركيزنا حتى تبقى دوافعنا مستمرة".
ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

سونج: الفوز على مصر ليس مستحيلًا وسنبذل قصارى جهدنا

قال ريجوبيرت سونج، مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي، إن منتخب مصر لديه أفضلية في مواجهة الفريقين بعد ضمانه التأهل، مشددا على أنه ما زال أمامه عمل شاق لضمان الوصول إلى نصف نهائي البطولة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح سونج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "المجموعة التي انضمت إلينا أتمنى أن تساعدنا غدا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وسنلعب بكل جدية، وأتوقع أن يكون الكل جاهزا وفي حالته أمام أصحاب الأرض غدا".
جنوب إفريقيا - كوت ديفوار (2)

جنوب إفريقيا يفوز على كوت ديفوار ويتصدر المجموعة

حقق منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي فوزًا غاليًا على نظيره الإيفواري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ونجح المنتخب الجنوب إفريقي في السيطرة على معظم أوقات المباراة وكان الأكثر خطورة، حتى نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79 من ركلة ثابتة رائعة. وارتفع رصيد جنوب إفريقيا إلى النقطة الرابعة، أمام كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم زامبيا بنقطة واحدة ونيجيريا بدون رصيد قبل مواجهتهما في وقت لاحق من مساء اليوم.
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