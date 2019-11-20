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عبد الرحمن مجدي: هذا المدرب تنبأ لي بإحراز الهدفين

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
أعرب عبد الرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأولمبي عن سعادته البالغة بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والصعود للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما،التي تستضيفها مصر مشيرا إلى أن وائل رياض مدرب الفراعنة تنبأ له أنه سيسجل هدفين في مباراة اليوم. وقال مجدي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه الفريق بأكمله كان له هدف واضح وهو التأهل للأولمبياد وتمكنوا من تحقيق هذا الحلم، مشيرا إلى أنه يشكر جميع الجماهير التي حرصت على حضور المباريات ومساندة اللاعبين.
وعن حلمه الشخصي قال:" اتمنى الاحتراف في أوروبا العب حاليا في نادي كبير بحجم نادي الإسماعيلي، ولكن حلمه حاليا هو الإحتراف". وأتم:" اعد الجماهير بتحقيق البطولة واتمنى نكون عند حسن ظنهم".وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد
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