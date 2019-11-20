عبد الرحمن مجدي: هذا المدرب تنبأ لي بإحراز الهدفين
تحرير:أحمد سعيد
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
عبد الرحمن مجدي
أعرب عبد الرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأولمبي عن سعادته البالغة بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والصعود للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما،التي تستضيفها مصر مشيرا إلى أن وائل رياض مدرب الفراعنة تنبأ له أنه سيسجل هدفين في مباراة اليوم.
وقال مجدي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه الفريق بأكمله كان له هدف واضح وهو التأهل للأولمبياد وتمكنوا من تحقيق هذا الحلم، مشيرا إلى أنه يشكر جميع الجماهير التي حرصت على حضور المباريات ومساندة اللاعبين.
وعن حلمه الشخصي قال:" اتمنى الاحتراف في أوروبا العب حاليا في نادي كبير بحجم نادي الإسماعيلي، ولكن حلمه حاليا هو الإحتراف".
وأتم:" اعد الجماهير بتحقيق البطولة واتمنى نكون عند حسن ظنهم".وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد
وعن حلمه الشخصي قال:" اتمنى الاحتراف في أوروبا العب حاليا في نادي كبير بحجم نادي الإسماعيلي، ولكن حلمه حاليا هو الإحتراف".
وأتم:" اعد الجماهير بتحقيق البطولة واتمنى نكون عند حسن ظنهم".
وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا .
أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 84 وفى الدقيقة 88 عاد عبدالرحمن مجدى من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلى للمباراة بدقائق معدود