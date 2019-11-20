عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد
تحرير:أحمد سعيد
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص
منتخب مصر الأولمبي
وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.
وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.
وواصل مدرب حراس المرمي :" أشكر وزير الرياضة على دعمه، وأجهزة الدولة بالكامل تدعمنا بشكل كبير، وأتمنى تحقيق البطولة الإفريقية، وتحقيق الهدف الثاني لنا بعد التأهل للأولمبياد".
وأتم :" مواجهة كوت ديفوار ستكون صعبة، فهو منتخب قوي في كل خطوطه لكن نحن منتخب مصر وسنكون على قدر المسؤولية".
وكان تأهل المنتخب
وواصل مدرب حراس المرمي :" أشكر وزير الرياضة على دعمه، وأجهزة الدولة بالكامل تدعمنا بشكل كبير، وأتمنى تحقيق البطولة الإفريقية، وتحقيق الهدف الثاني لنا بعد التأهل للأولمبياد".
وأتم :" مواجهة كوت ديفوار ستكون صعبة، فهو منتخب قوي في كل خطوطه لكن نحن منتخب مصر وسنكون على قدر المسؤولية".
وكان تأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.
ليلحق المنتخب المصري بنظيره الإيفواري في لقاء النهائي. أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدى الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 84 وفى الدقيقة 88 عاد عبدالرحمن مجدى .