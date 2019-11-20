عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص

منتخب مصر الأولمبي

وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.

وواصل مدرب حراس المرمي :" أشكر وزير الرياضة على دعمه، وأجهزة الدولة بالكامل تدعمنا بشكل كبير، وأتمنى تحقيق البطولة الإفريقية، وتحقيق الهدف الثاني لنا بعد التأهل للأولمبياد". وأتم :" مواجهة كوت ديفوار ستكون صعبة، فهو منتخب قوي في كل خطوطه لكن نحن منتخب مصر وسنكون على قدر المسؤولية". وكان تأهل المنتخب