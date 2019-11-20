سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران، والبنك العقاري المصري، والمصرف المتحد نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، والمصرف العربي