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هل الوافل صحي؟.. خالٍ من الألياف وغني بالمعادن

بينما لا يعد الوافل خيارًا صحيا بشكل كبير، فإنه يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، حيث توفر اثنتان من فطائر الوافل أكثر من 20 في المئة من الكالسيوم والحديد والفوسفور
تحرير:إسراء سليمان ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الوافل
الوافل
تعد الحلويات جزءًا أساسيا من سُفرة البلاد العربية، سواءً كانت حلويات منزلية أو مصنعة، وإذا كانت الأسرة تهتم بصحة أبنائها، فتتعامل مع الفواكه كحلويات طبيعية، لأنها غنية بالسكر الطبيعي والألياف الغذائية، التي تعزز الشعور بالشبع، وتحافظ على الجهاز الهضمي. وعلى الجانب الآخر، يفضل البعض تناول الوافل والبان كيك، ولكن هل الوافل يعد من الأطعمة الصحية، أم أنه مُحمَّل بالسعرات الحرارية التي تزيد من الوزن فقط، دون منح الجسم أي قيمة غذائية؟ وذلك نقلا عن موقع "healthy eating".
في الساعات الأولى من الصباح، نحتاج إلى تناول أطعمة تمدنا بالطاقة، لكي نستطيع القيام بالأعمال اليومية دون الشعور بالتعب والإرهاق، وقد نفكر في أطعمة مختلفة حتى لا نشعر بالملل، لكن الوافل لا يكون خيارا صحيا، ومع ذلك يمكنك إدراجه في نظام غذائي صحي إذا قمت بتناوله في المناسبات أو على فترات متباعدة وبكميات
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اندومى

"النودلز".. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة

بالرغم من التوعية المستمرة بأهمية الطعام الصحي، والابتعاد عن كل ما يضر الجسم، إلا أننا في كثير من الأحيان نميل إلى الوجبات السريعة، وخاصة اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، ومن بينع الأطعمة التي أصبحت مثل الهوس لدى الكثير من العائلات "النودلز"، توجد نكهات متعددة منها في الأسواق، فبعضها بالخضراوات والبعض الآخر بالتوابل الحارة، ولكن في الواقع، الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية، لأنها خالية من العناصر الغذائية، وغير صحية، نقلًا عن "timesofindia".
التفاح الأخضر

أيهما أكثر صحة.. التفاح الأخضر أم الأحمر؟

البحث عن الطعام الصحي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه أصبح بمنزلة هدف، يرغب فيه العديد من الأشخاص، للحفاظ على الصحة من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ومن الفواكه الصحية التي يجب استهلاكها التفاح بمختلف أنواعه، على سبيل المثال يوجد التفاح الأخضر والأحمر في كل البلاد العربية، ولكن هل تختلف القيمة الغذائية حسب كل نوع؟ أثبت خبراء التغذية أن التفاح الأخضر يحتوي على عناصر غذائية تشبه التفاح الأحمر، ولكن قد يكون أكثر فائدة منه، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
اعشاب

الروزماري والحبهان.. أعشاب تدفئك في الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء، نحتاج إلى تناول الفواكه الطازجة، الغنية بفيتايمن C، لمكافحة نزلات البرد والانفلونزا، بجانب الحصول على العناصر الغذائية الهامة، لذا ينصح بتناول البرتقال واليوسفي والخضراوات الغنية بالألياف الغائية، لترطيب الجسم، نظرًا إنه أكثر عرضة للتعرض للجفاف في الشتاء، إضافة إلى ذلك، يجب تناول بعض من الأعشاب الصحية، التي تساعدك على التدفئة، في ليال الشتاء الباردة، على سبيل المثال الروزماري والقرفة والنعناع والسحلب، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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