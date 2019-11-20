هل الوافل صحي؟.. خالٍ من الألياف وغني بالمعادن

بينما لا يعد الوافل خيارًا صحيا بشكل كبير، فإنه يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، حيث توفر اثنتان من فطائر الوافل أكثر من 20 في المئة من الكالسيوم والحديد والفوسفور
تعد الحلويات جزءًا أساسيا من سُفرة البلاد العربية، سواءً كانت حلويات منزلية أو مصنعة، وإذا كانت الأسرة تهتم بصحة أبنائها، فتتعامل مع الفواكه كحلويات طبيعية، لأنها غنية بالسكر الطبيعي والألياف الغذائية، التي تعزز الشعور بالشبع، وتحافظ على الجهاز الهضمي. وعلى الجانب الآخر، يفضل البعض تناول الوافل والبان كيك، ولكن هل الوافل يعد من الأطعمة الصحية، أم أنه مُحمَّل بالسعرات الحرارية التي تزيد من الوزن فقط، دون منح الجسم أي قيمة غذائية؟ وذلك نقلا عن موقع "healthy eating".
في الساعات الأولى من الصباح، نحتاج إلى تناول أطعمة تمدنا بالطاقة، لكي نستطيع القيام بالأعمال اليومية دون الشعور بالتعب والإرهاق، وقد نفكر في أطعمة مختلفة حتى لا نشعر بالملل، لكن الوافل لا يكون خيارا صحيا، ومع ذلك يمكنك إدراجه في نظام غذائي صحي إذا قمت بتناوله في المناسبات أو على فترات متباعدة وبكميات
في الساعات الأولى من الصباح، نحتاج إلى تناول أطعمة تمدنا بالطاقة، لكي نستطيع القيام بالأعمال اليومية دون الشعور بالتعب والإرهاق، وقد نفكر في أطعمة مختلفة حتى لا نشعر بالملل، لكن الوافل لا يكون خيارا صحيا، ومع ذلك يمكنك إدراجه في نظام غذائي صحي إذا قمت بتناوله في المناسبات أو على فترات متباعدة وبكميات محدودة؛ لذا عليك صنع الوافل من مكونات طبيعية، غنية بالعناصر الغذائية المهمة، حتى يصبح خيارًا صحيا. وفى ما يلي بعض العناصر الغذائية التي يجب أن توجد في الوافل:
1- الكربوهيدرات
يجب أن يكون نصف الحبوب التي تستهلكها على الأقل عبارة عن حبوب كاملة، وفقًا لإرشادات النظام الغذائي لعام 2015، ونظرًا إلى أن العديد من الفطائر مصنوعة من الحبوب المكررة، فإنها لا تحتوي على الكثير من الألياف، إضافة إلى ذلك، أفادت دراسة نشرت في مجلة "Nutrients" في عام 2018، أن تناول الكربوهيدرات المكررة المعالجة بشكل كبير قد يزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب أكثر من استهلاك الدهون المشبعة، مقارنةً بالألياف والحبوب الكاملة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وبناءً على ذلك، توفر فطائر الوافل 30 جراما من الكربوهيدرات، ولكن 1.5 جرام فقط من الألياف من القيمة اليومية البالغة 25 جراما.
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2- الدهون
استهلاك الكثير من الدهون يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، كما أن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم وأمراض القلب. وبناءً على ذلك، يحتوي الوافل على نحو 6.8 جرام من الدهون، بما في ذلك 1 جرام من الدهون المشبعة، وهو ما يمثل 10 في المئة من القيمة اليومية للدهون الكلية، و5 في المئة من الدهون المشبعة.
3- الصوديوم
كل من فطائر الوافل المجمدة وفطائر الوافل التي تحضر في المنزل غنية بالصوديوم، فتوفر الوجبة من الفطائر المجمدة 447 ملليجراما، أو 19 في المئة من الحد اليومي الموصى به البالغ 2300 ملليجرام، ويحتوي الوافل المصنوع منزليا على 383 ملليجراما، أو 17 في المئة من الحد الموصى به، ومن ثم فإن استهلاك الكثير من الصوديوم يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب.
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4- الفيتامينات والمعادن
بينما لا يعد الوافل خيارًا صحيا بشكل كبير، فإنه يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، حيث توفر اثنتان من فطائر الوافل أكثر من 20 فى المئة من الكالسيوم والحديد والفوسفور والثيامين والريبوفلافين وفيتامين B-6 والنياسين وفيتامين B-12، بالإضافة إلى 19 فى المئة من الفولات، و18 فى المئة من فيتامين (أ).
لذا نستطيع أن نقول إن الوافل ليس له أضرار بالغة أو ملحوظة بشكل كبير، كل ما عليك فعله هو تحديد الكميات المتناولة، والتقليل من استهلاك الحلويات الأخرى، ويمكنك أن تستبدل به الخضراوات والفواكه التي يحتاج إليها الجسم، أو تحضير كيكة تتميز بمكونات طبيعية وصحية، للحفاظ على صحة أطفالك.
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