هل الوافل صحي؟.. خالٍ من الألياف وغني بالمعادن

بينما لا يعد الوافل خيارًا صحيا بشكل كبير، فإنه يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، حيث توفر اثنتان من فطائر الوافل أكثر من 20 في المئة من الكالسيوم والحديد والفوسفور

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الوافل

تعد الحلويات جزءًا أساسيا من سُفرة البلاد العربية، سواءً كانت حلويات منزلية أو مصنعة، وإذا كانت الأسرة تهتم بصحة أبنائها، فتتعامل مع الفواكه كحلويات طبيعية، لأنها غنية بالسكر الطبيعي والألياف الغذائية، التي تعزز الشعور بالشبع، وتحافظ على الجهاز الهضمي. وعلى الجانب الآخر، يفضل البعض تناول الوافل والبان كيك، ولكن هل الوافل يعد من الأطعمة الصحية، أم أنه مُحمَّل بالسعرات الحرارية التي تزيد من الوزن فقط، دون منح الجسم أي قيمة غذائية؟ وذلك نقلا عن موقع "healthy eating".

في الساعات الأولى من الصباح، نحتاج إلى تناول أطعمة تمدنا بالطاقة، لكي نستطيع القيام بالأعمال اليومية دون الشعور بالتعب والإرهاق، وقد نفكر في أطعمة مختلفة حتى لا نشعر بالملل، لكن الوافل لا يكون خيارا صحيا، ومع ذلك يمكنك إدراجه في نظام غذائي صحي إذا قمت بتناوله في المناسبات أو على فترات متباعدة وبكميات