توتنهام يعلن تعيين مورينيو خلفًا لبوكيتينو

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

جوزيه مورينيو

أعلن نادي توتنهام رسميا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023، ووصف الموقع الرسمي للسبيرز، المدرب البرتغالي بأحد أنجح المدربين في العالم بفضل تتويجه بـ25 لقبًا في مسيرته، إلى جانب حنكته التكتيكية. وقال دانييل ليفي، رئيس السبيرز: "جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير فى الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني".

وأضاف: "لقد حصل على تقدير كبير في كل فريق قام بتدريبه، نعتقد أنه سيمنح توتنهام طاقة إيجابية وحماسا في غرفة الملابس". وكان النادي اللندني قد أعلن عن إقالة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع النتائج. وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أنه تم الاتصال بمورينيو، مساء أمس، لمعرفة