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«أغلقت 6 أيام».. مدارس هونج كونج تفتح أبوابها أمام التلاميذ

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
أعادت المدارس في هونج كونج، اليوم الأربعاء، فتح أبوابها أمام التلاميذ، وذلك بعد إغلاق دام 6 أيام بسبب التظاهرات الحاشدة التي ينظمها طلاب جامعيون وتخللتها اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن المارة والطلاب واجهوا بعض الصعوبات في المرور بسبب الحواجز التي نصبها الطلاب المتظاهرون، الذين ما زال بعضهم يعتصم في جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية في إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر طويلة.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن قوات الشرطة تفرض طوقا أمنيا حول المعتصمين داخل مبنى الجامعة، مشيرة إلى أنه جار إزالة الحواجز وفتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون. واشتبك المتظاهرون على مدار الأيام الماضية مع قوات الشرطة وألقوا عليها قنابل حارقة، ما دفعها للرد وإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم. يشار إلى
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الشرطة الألمانية

مقتل نجل رئيس ألمانيا الأسبق «ريتشارد فون» في حادث طعن

لقي «فريتز فون فايتسكر»، نجل الرئيس الألماني الأسبق «ريتشارد فون فايتسكر»، حتفه إثر تعرضه للطعن أثناء إلقائه محاضرة في إحدى المستشفيات التي كان يعمل بها. ونقلت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن الشرطة الألمانية قولها: «إنه تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 57 عاما، بعدما قفز من وسط الحضور وهاجم فايتسكر البالغ من العمر 59 عاما»، مشيرة إلى أن شخصا آخر من بين الحضور أصيب بجروح خطيرة أثناء محاولته منع الهجوم. وذكرت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، أن حادث الطعن حصل في عيادة بمنطقة شارلوتنبورج ببرلين الغربية.
تركيا (2)

«الدولي للصحافة»: 120 صحفيا ما يزالون في السجون التركية

أعلن المعهد الدولي للصحافة، أن 120 صحفيا لا يزالون محتجزين في السجون التركية. وأوضح المعهد الدولي - في تقرير أوردته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد يمثل رقمًا قياسيًا عالميًا، مشيرا إلى أن أوضاع وسائل الإعلام لم تتحسن منذ رفع حالة الطوارئ التي استمرت عامين في تركيا. وأعلنت تركيا حالة الطوارئ عام 2016 على خلفية ما يعتبره النظام التركي "انقلاب فاشل"، ونكل النظام التركي بعدها بقضاة وأكاديميين وعسكريين وآخرين خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.
داعش

رئيس أفغانستان: انتصرنا على تنظيم «داعش» الإرهابي

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، انتصار قوات الأمن في بلاده ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدًا أنها استأصلت التنظيم الإرهابي من البلاد، حيث أكد مسؤولون أن الهجمات الجوية للقوات الأفغانية وقوات التحالف، إضافة إلى قلة الدعم المال وانخفاض الحالة المعنوية، أجبرت عناصر التنظيم على الاستسلام. ونقلت شبكة "يورونيوز" عن غني قوله في تجمع لزعماء كبار ومسؤولين في جلال أباد، بعد ساعات من تبادل للمحتجزين مع حركة طالبان: "لم يكن أحد يصدق قبل عام أننا سنصمد ونعلن اليوم أننا محونا داعش"، مضيفًا: "الآن، وبعد استسلام مسلحي داعش أطلب من السلطات أن تعامل أسرهم بشكل إنساني".
احتجاجات إيران

أول بيان رسمي.. جيش إيران: الاحتجاجات فتنة ضد النظام

أصدر الجيش الإيراني أول بيان له تعليقا على التظاهرات الحاشدة التي تجتاح العديد من المدن الإيرانية، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص، وزيادة سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل، إذ أشار البيان الصادر عن الجيش الإيراني لــ«جهوزية القوات ويقظتها الكاملة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها، باعتبار ذلك مبدأ لا بد منه للجميع»، مدينًا في بيانه ما وصفه بـ«أعمال الشغب الأخيرة»، مؤكدا على «ضرورة توعية المواطنين بالمؤامرات المخطط لها من قبل الاعداء»، وفقًا لسكاي نيوز.
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اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (1)

تعليق الدراسة في جميع مدارس هونج كونج

قال مكتب التعليم في هونج كونج إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع المدارس اعتبارا من غد الجمعة حتى يوم الأحد المقبل، بسبب مشكلات تتعلق بالنقل والمواصلات. وأصدر المكتب هذا الإعلان في بيان وحث الطلاب على الابتعاد عن العنف. وأصابت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجزاء من هونج كونج بالشلل لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، ما أدى إلى إغلاق المدارس والطرق السريعة وخطوط النقل الأخرى وتعطيل المركز المالي وسط تصاعد ملحوظ للعنف، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
اول-يوم-مدرسة-تصوير-دعاء-السيد (5)

الحكومة: لا صحة لتفشي حمى «التيفود» بين طلاب المدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تفشي حمى "التيفود" وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي حمى" التيفود" بالمدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى "التيفود" أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (4)

تأجيل الدراسة في 5 محافظات بسبب الأمطار

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك فى إطار متابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات، واطمأن الوزير، من المحافظين التى شهدت محافظاتهم أمطار اليوم الجمعة بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها علي مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

متحدث الحكومة: مدبولي لم ينم أمس.. وتفاجأنا بكمية الأمطار

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن محافظة القاهرة والمدن القديمة، لا تحتوي على شبكات مخصصة لتصريف مياه الأمطار، ما تسبب في تراكم المياه بالشوارع وتعطل حركة المرور، أمس الثلاثاء، مرجحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن يكون السبب في عدم تجهيز البنية التحتية لتلك المدن بشبكات تصريف الأمطار، هو أن "مناخ مصر وقت إنشائها كان جافا"، لافتا إلى أنها تختلف عن بالوعات الصرف الصحي، مضيفا أن السيول التي تحدث في مصر أحيانا، يكون سببها التغيرات المناخية.
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