«أغلقت 6 أيام».. مدارس هونج كونج تفتح أبوابها أمام التلاميذ

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

احتجاجات هونج كونج

أعادت المدارس في هونج كونج، اليوم الأربعاء، فتح أبوابها أمام التلاميذ، وذلك بعد إغلاق دام 6 أيام بسبب التظاهرات الحاشدة التي ينظمها طلاب جامعيون وتخللتها اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن المارة والطلاب واجهوا بعض الصعوبات في المرور بسبب الحواجز التي نصبها الطلاب المتظاهرون، الذين ما زال بعضهم يعتصم في جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية في إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر طويلة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن قوات الشرطة تفرض طوقا أمنيا حول المعتصمين داخل مبنى الجامعة، مشيرة إلى أنه جار إزالة الحواجز وفتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون. واشتبك المتظاهرون على مدار الأيام الماضية مع قوات الشرطة وألقوا عليها قنابل حارقة، ما دفعها للرد وإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم. يشار إلى