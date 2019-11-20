مقتل عضو بحركة «الشباب» في غارة أمريكية بالصومال

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

حركة الشباب

أعلن مسؤول استخباراتي صومالي أن عضوا بارزا فى حركة «الشباب» المسلحة لقي حتفه جراء غارة أمريكية بطائرة من دون طيار جنوبي البلاد، وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، إن القتيل كان له صلات بجماعات متطرفة أجنبية بهدف تنسيق شن الهجمات في المستقبل. من جانبهم، قال شهود عيان، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم استهداف سيارة القتيل خارج بلدة "كونيا بارو" التي تسيطر عليها حركة "الشباب" في إقليم "شبيلي السفلى" الواقع جنوبي الصومال.

بدوره أكد الجيش الأمريكي، في بيان له، وقوع الغارة الجوية، مشيرا إلى أن القتيل كان له علاقات مباشرة مع تنظيم "القاعدة"، وأوضح أنه تم تنفيذ الغارة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية. يذكر أنه لقي 9 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب أكثر من 10 آخرين بجروح مختلفة، في هجوم شنه مسلحون على وزارة الداخلية ومقر شرطة مجاور