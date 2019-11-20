إرهاب

مقتل عضو بحركة «الشباب» في غارة أمريكية بالصومال

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
حركة الشباب
حركة الشباب
أعلن مسؤول استخباراتي صومالي أن عضوا بارزا فى حركة «الشباب» المسلحة لقي حتفه جراء غارة أمريكية بطائرة من دون طيار جنوبي البلاد، وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، إن القتيل كان له صلات بجماعات متطرفة أجنبية بهدف تنسيق شن الهجمات في المستقبل. من جانبهم، قال شهود عيان، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم استهداف سيارة القتيل خارج بلدة "كونيا بارو" التي تسيطر عليها حركة "الشباب" في إقليم "شبيلي السفلى" الواقع جنوبي الصومال.
بدوره أكد الجيش الأمريكي، في بيان له، وقوع الغارة الجوية، مشيرا إلى أن القتيل كان له علاقات مباشرة مع تنظيم "القاعدة"، وأوضح أنه تم تنفيذ الغارة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية. يذكر أنه لقي 9 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب أكثر من 10 آخرين بجروح مختلفة، في هجوم شنه مسلحون على وزارة الداخلية ومقر شرطة مجاور
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داعش

مقتل 6 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل

أعلنت قوات الأمن العراقية، مقتل ستة إرهابيين تابعين لـ«تنظيم داعش» في جبال «بادوش»، كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل، مشيرة إلى ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة خلال هذه العملية، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه بعد متابعة مستمرة لفلول «داعش» التابعة لولاية نينوى في منطقة سلسلة جبال بادوش وعطشانة وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت خلية الصقور وفريقها التكتيكي من قتل 6 إرهابيين كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل.
صورة-لتنظيم-داعش

مقتل 6 من عناصر تنظيم «داعش» داخل نفق في العراق

أعلن قائد عمليات محافظة نينوى شمال العراق اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي داخل نفق في جبال بادوش بالمحافظة، إذ قال الزوبعي، مساء اليوم الثلاثاء، إن القيادة تلقت معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي وعددهم (6) في أحد الأنفاق في جبال بادوش، موضحًا أنه تم التنسيق وتوجيه ضربة جوية على مكان تواجد الإرهابيين وتم تدمير النفق وقتلهم جميعًا. وأعلن الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش"، فيما استولت على دراجات نارية وأسلحة في محافظة نينوى.
حركة-طالبان

مقتل 13 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

لقي 13 من عناصر طالبان على الأقل حتفهم خلال عمليات منفصلة شنتها القوات الخاصة الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية بأفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن القوات الخاصة قتلت 8 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة باراكي باراك في إقليم لوجار جنوب البلاد، مضيفين أن القوات الخاصة قتلت 5 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة منفصلة في منطقة جيزاب في إقليم دايكوندي وسط أفغانستان.
الحوثيين

«الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها: رفضا القتال

ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن قياديا حوثيا أعدم اثنين من عناصر المليشيات بمحافظة إب؛ لعدم تنفيذهما أوامره بالتقدم للقتال في الخطوط الأمامية في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع، موضحا أن القيادي الحوثي استدعى المسلحَين إلى إحدى العبّارات للتحقيق والاستجواب، ثم باشر بإطلاق النار عليهما، فيما انسحب باقي المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب باتجاه مدينة إب، لتنشب اشتباكات أُصيب خلالها عشرات المسلحين، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الإثنين.
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مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

قتلى وطالب يحمل سلاحا.. لحظات رعب في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

حادث إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، يتسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، اليوم الخميس، حيث أقدم فتى على إطلاق النيران داخل مدرسة ثانوية وتحديدا داخل معهد سوجوس بمدينة سانتا كلاريتا شمالي لوس أنجلوس، قبل أن تنجح قوات الشرطة في إلقاء القبض عليه، ونقلت سيارات الإسعاف في البداية 6 أشخاص إلى المستشفى بينهم إصابات "حرجة"، وأعلن المستشفى في وقت لاحق أن امرأة وفتى توفيا متأثرين بجروحهما، ولم تنشر أي تفاصيل عن هويات الضحايا، وفقا لسكاي نيوز.
الجيش-الجزائرى

مقتل إرهابي وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين شمال الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، القضاء على إرهابي مطلوب بولاية "تيبازة" شمال البلاد ، وتدمير ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين بولاية "باتنة " الواقعة شمال شرق البلاد، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر كمين بمنطقة جبل "الرياشة" ، بلدية "الداموس" ، بولاية "تيبازة"، تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابي بحوزته بندقية آلية رشاش من طراز "كلاشنيكوف" ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة.
أبو بكر البغدادي

داعش يعين الإرهابي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، اليوم الخميس، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا لأبي بكر البغدادي، وأكد التنظيم الإرهابي مقتل زعيمه البغدادي في أعقاب غارة أمريكية، وكذلك مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، لافتا إلى أنه تم تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم زعيم التنظيم الجديد.. وكان البغدادي المطلوب الأول في العالم، ورصدت أمريكا مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه، إذ يعتبر مسؤولا عن جرائم وحشية عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة، وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتله،
حركة-طالبان

مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.
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