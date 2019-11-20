جريمة

نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
محاكمة متهمين- أرشيفية
محاكمة متهمين- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بعدد من القضايا يحظي بعضها باهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، لعل أبرزه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي ستنظر دعوى إلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة. وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
وعمد قيادات الجماعة الإرهابية إلى تنفيذ مخطههم عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات. من ناحية أخرى، قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 27 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.   النيابة العامة أسندت للمتهمين
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ضحية جديدة للإهمال.. مصرع طفل سقط في بالوعة بأسوان

موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "السوشيال ميديا" بعد واقعة "طفل بالوعة الطالبية"، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، والذي تبعه تحرك الأجهزة المعنية (صرف صحي - الحي -المحافظة)، وظن البعض أن تلك الإجراءات ستحول دون وقوع كارثة جديدة، لكن محافظة أسوان كانت على موعد مع مأساة جديدة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات فيما أصيب شقيقه إثر سقوطهما في بيارة بلدي للصرف الصحي، وذلك أمام منزلهما بـ"قرية المريناب"، التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.
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الأب خنقها والأخ ذبحها.. أسرار جريمة شرف في القطامية

مفاجأة من العيار الثقيل كشفها ضباط قطاع الأمن العام في واقعة العثور على جثة فتاة مدفونة خلف مساكن الجامع بمنطقة القطامية بالقاهرة، وتبين أن الفتاة من الأقصر وقتلها والدها وشقيقها بعد رحلة تعقب طويلة لارتباطها عاطفيًا بشاب من محافظة القليوبية. البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة القطامية، بالعثور على جثة في حالة تعفن لسيدة مجهولة، وبها طعنات متفرقة ومكممة الفم بقطعة قماش بطريق العين السخنة القديم، أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن الجامع، وبجوارها حقيبة يد فارغة وملابس حريمي.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«مات في الفصل».. إحالة واقعة طالب القناطر للنيابة

ساعات قليلة مرت على وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، حتى أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ بسبب الإهمال والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى الذى يقع بجوار المدرسة مباشرة، لافتا إلى أن وقائع التسبب في القتل تُحول إلى النيابة العامة فقط، بينما تلك التي تقع تحت بند الإهمال والتقصير يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية. وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الخميس.
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الكيف كلمة سر في قتل سيدة وسرقة منزلها بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها. وقررت ابنتها (30 سنة - ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.
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الحكم-في-قضية اقتحام-الحدود الشرقية-المستشار محمد-شرين-فهمى‎ (2)

تأجيل قضية اقتحام قسم التبين لـ23 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، إلى جلسة 23 نوفمبر، وهى القضية المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
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مد أجل الحكم فى «خلية حلوان» لـ25 نوفمبر

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم على 32 متهما بارتكاب عمليات إرهابية وقتل عمدا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وظابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري، للمداولة بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية بشأن إعدام 7 متهمين هم محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.
يوسف-بطرس-غالى

«حركة حسم وفساد الجمارك» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتشمل سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود بمحاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
محكمة-ارشفية

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بولاية سيناء إلى 23 نوفمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل استكمال سماع أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية، إلى جلسة 3 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.
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