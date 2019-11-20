نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

محاكمة متهمين- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بعدد من القضايا يحظي بعضها باهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، لعل أبرزه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي ستنظر دعوى إلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة. وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية.

وعمد قيادات الجماعة الإرهابية إلى تنفيذ مخطههم عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات. من ناحية أخرى، قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 27 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين. النيابة العامة أسندت للمتهمين