قوات مكافحة الشغب تستعيد السيطرة على جسر الأحرار بالعراق

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

العراق_ أرشيفية

تمكنت قوات مكافحة الشغب العراقية، اليوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد، التي سيطر عليها المتظاهرون. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن جسر الأحرار، مشيرة إلى أنها تمكنت من إبعادهم إلى ساحة الخلاني. من جانبه، أوضح مصدر أمني عراقي أنه "تم تسجيل 25 حالة اختناق على الأقل"، مشيرا إلى أنه تم نقل الحالات الخطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأغلق المتظاهرون العراقيون، أمس، أغلب الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية. من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان له، أن رئيس الحكومة سيتوجه قريبا إلى البرلمان، وذلك لتقديم تعديلات وزارية إصلاحية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز بالعربية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.