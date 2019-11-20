إصابة 30 متظاهرًا في اشتباكات مع قوات الأمن بالعراق

تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

احتجاجات العراق

تجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي. وبحسب روسيا اليوم، فإن «القوات الأمنية العراقية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين، مشيرة إلى وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين. وكانت قوات مكافحة الشغب العراقية، قد تمكنت صباح اليوم، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن جسر الأحرار، مشيرا إلى أنها تمكنت من إبعادهم إلى ساحة الخلاني. من جانبه، أوضح مصدر أمني عراقي، أنه "تم تسجيل 25 حالة اختناق على الأقل"، مشيرا إلى أنه تم نقل الحالات الخطرة إلى المستشفى