جريمة

ضبط تاجري مخدرات و2 طن عصير فاسد بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
متهم بحوزته إستروكس- أرشيفية
متهم بحوزته إستروكس- أرشيفية
يشهد نطاق محافظة الجيزة حملات أمنية وتموينية مشددة، تشهد استهداف الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة، وضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، علاوة على محاولة ضبط الأسواق عن طريق التصدي لجرائم الغش التجاري والمنشآت غير المرخصة. ونجحت الحملة الأمنية فى ضبط متهمين بالاتجار فى المخدرات وبحوزتهما 6 كيلوجرامات إستروكس، وذلك بمنطقة إمبابة، بينما تمكنت حملة التموين على مدار 24 ساعة، من ضبط 73 قضية تموينية تنوعت بين منشآت دون تراخيص، وغش تجاري وإنتاج خبز ناقص الوزن، وحرر رجال الحملة محاضر بوقائع الضبط.
سقط المتهمان بالاتجار فى المخدرات، بناءً على معلومات توصل إليها المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد قيام المتهمين "إبراهيم. أ" و"حمدي. أ"، عاطلين، بالاتجار فى المواد المخدرة. وبإعداد كمين أمني لضبطهما، وُجد بحوزتهما 6 كيلوجرامات من مخدر الإستروكس قبل توزيعها على عملائهما، وميزان حساس،
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اغتصاب (2)

صاحب ورشة نجارة يغتصب سيدة عجوز ثم يقتلها

لقيت ربة منزل فى العقد السادس من العمر مصرعها داخل شقتها بعد أن عثر الأهالى على جثتها وبها أثار خنق بمنطقة محرم بك، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وكشف التحريات عن مفاجأة بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتبين تعرضها لاغتصاب ثم تبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وبدت تفاصيل الواقعة غامضة حتى تم الاستعانة بتفريغ كاميرات المنزل، التي كشفت تردد "صاحب ورشة نجارة للآثاث المنزلي" عليها، وتبين أنه مرتكب الواقعة حيث تعدى عليها واغتصبها وخشية افتضاح أمره خنقها حتى فارقت الحياة على أثرها.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم

قررت نيابة أوسيم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي راح ضحيته 5 قتلى ومصابين اثنين. ووجه المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم للمقاول والمشرفين، اتهامات القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة. واستمعت النيابة على مدار يومين لأقول مدير محطة كهرباء سقيل مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف كواليس مأمورية الثأر لرئيس مباحث قوص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسوان، وتبين أن أحدهما مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص. وقالت الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إن أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وضعت خطة أمنية مكبرة؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية خاصة المطلوب ضبطهم في جرائم تعدي على قوات الشرطة.
انقلاب-اتوبيس

23 مصابا في تصادم حافلتين تابعتين لدير بالبحيرة

أصيب 23 شخصًا بكسور وسحجات متفرة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيسين تابعين لأحدة الأديرة بمنطقة برج العرب فيم حافظة الإسكندرية، وذلك على الطريق الصحراوى السريع فى نطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء علاء متولي إلى محل الواقعة مدعومين بتعزيزات مرورية وسيارات إغاثة وأوناش لرفع حطام الحادث وتجنيب حطام الحافلتين نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات لحين عودة حركة المرور إلى طبيعتها.
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جثة (4)

حبس قاتلي حارس عقار الوراق: «منعهما من السرقة»

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة السرقة بالإكراه، وقتل حارس عقار عمدًا، إذ تبين خلال التحقيقات أن المتهمين حاولا سرقة مواد بناء من أمام العقار الذى يتولى حراسته، فتشاجرا معه وطالباه بالتزام العقار، لكن احتج عليهما وحاول الاستغاثة بالسكان، فأجهزا عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية كانت بمكان الجريمة، ثم تركاه غارقًا فى دمائه وفرا هاربين، إلى أن تمكن رجال مباحث الوراق من تحديد هويتهما من خلال صورًا ظهرت لهما فى كاميرا مراقبة بمحيط الجريمة، وتم ضبطهما.
مطار-القاهرة (5)

إحباط تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب بمطار القاهرة

تواصل القوات المسؤولة عن تأمين المطارات والمواني، إحباط محاولات التهريب غير المشروعة إلى داخل البلاد، والتى تستهدف نهب الثروات المصرية والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، بدًا من محاولات التهرب الجمركي، وصولًا إلى محاولات إدخال المخدرات ومعدات غير مشروعة إلى داخل البلاد، وكذلك محاولات نهب الآثار المصرية بتهريبها إلى الخارج. وفى هذا السياق، أحبطة الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب إلى داخل البلاد، وذلك وسط أغراض راكب مصري قادم على رحلة جوية من إحدى الدول العربية.
جثة-طفلة

الدبلة عليها اسم مين؟ هكذا انكشف لغز جثة الحوامدية

مصرف قديم ناحية قرية أم خنان التابعة لمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اعتاد الجميع أنه مكان مهجور ومرعب، خاصة مع سوابق العثور على جثث قتلى فى حوادث متفرقة على ضفافه، ودائمًا ما يحذر الأهالى أطفالهم من الذهاب إلى الرشاح المهجور خشية تعرضهم لمكروه، حتى إن الكبار يمرون عليه بالكاد، ولاحظ عدد منهم انبعاث رائحة كريهة من جوال على جانب «الرشاح»، فأيقنوا أن وراءه "مصيبة"، ولم يتقدم أحد من الأهالي لفتح الجوال وإنما اتصلوا بقسم الشرطة، ووصلت قوة أمنية لتكتشف جثة ربة منزل بالجوال، وذلك فى مطلع الشهر الماضي، والآن تم حل لغز الجريمة.
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