ضبط تاجري مخدرات و2 طن عصير فاسد بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

متهم بحوزته إستروكس- أرشيفية

يشهد نطاق محافظة الجيزة حملات أمنية وتموينية مشددة، تشهد استهداف الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة، وضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، علاوة على محاولة ضبط الأسواق عن طريق التصدي لجرائم الغش التجاري والمنشآت غير المرخصة. ونجحت الحملة الأمنية فى ضبط متهمين بالاتجار فى المخدرات وبحوزتهما 6 كيلوجرامات إستروكس، وذلك بمنطقة إمبابة، بينما تمكنت حملة التموين على مدار 24 ساعة، من ضبط 73 قضية تموينية تنوعت بين منشآت دون تراخيص، وغش تجاري وإنتاج خبز ناقص الوزن، وحرر رجال الحملة محاضر بوقائع الضبط.

سقط المتهمان بالاتجار فى المخدرات، بناءً على معلومات توصل إليها المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد قيام المتهمين "إبراهيم. أ" و"حمدي. أ"، عاطلين، بالاتجار فى المواد المخدرة. وبإعداد كمين أمني لضبطهما، وُجد بحوزتهما 6 كيلوجرامات من مخدر الإستروكس قبل توزيعها على عملائهما، وميزان حساس،