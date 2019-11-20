بينهم سوريين.. مقتل 11 شخصًا في غارة إسرائيلية على دمشق

تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

غارة إسرائيلة_أرشيفة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن 11 مقاتلا بينهم سبعة غير سوريين، قُتلوا في غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها، الليلة الماضية. وذكرت وسائل اعلام سورية، أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت منزلا في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل. وكان الجيش الإسرائيلي اعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري فى محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وأسقاط معظمها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: «إن الغارات جاءت ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قِبل قوة إيرانية من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، وخلال الغارات، تم إطلاق صواريخ أرض جو سورية بالرغم من التحذير الواضح للجانب السوري لتجنب ذلك، في أعقاب ذلك، تم تدمير عدة بطاريات دفاع جوي سورية».وأضاف بيان جيش الاحتلال: