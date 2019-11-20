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بينهم سوريين.. مقتل 11 شخصًا في غارة إسرائيلية على دمشق

تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
غارة إسرائيلة_أرشيفة
غارة إسرائيلة_أرشيفة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن 11 مقاتلا بينهم سبعة غير سوريين، قُتلوا في غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها، الليلة الماضية. وذكرت وسائل اعلام سورية، أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت منزلا في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل. وكان الجيش الإسرائيلي اعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري فى محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وأسقاط معظمها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: «إن الغارات جاءت ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قِبل قوة إيرانية من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، وخلال الغارات، تم إطلاق صواريخ أرض جو سورية بالرغم من التحذير الواضح للجانب السوري لتجنب ذلك، في أعقاب ذلك، تم تدمير عدة بطاريات دفاع جوي سورية».وأضاف بيان جيش الاحتلال:
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فلسطين: رفع قضية للجنائية الدولية ضد «مايك بومبيو»

كشف وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن توجه القيادة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الجنائية الدولي، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسئولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات، إذ قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأربعاء، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، وشجع نتانياهو على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
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الاحتلال يُغلق مديرية التربية والتعليم بالقدس لمدة 6 شهور

أغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما اغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
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هل يهدأ العراق بعد إلغاء الامتيازات ومهلة الـ45 يوما؟

تحاول السلطات العراقية التحايل على مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ أول أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاحات العامة توفيرا للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري، وتحولت تلك التظاهرات بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بعدما سقط على أثرها مئات القتلى والجرحى. تطورات سياسية تتزامن مع زيادة قمع السلطات الأمنية للمحتجين، ففي خضم حركة الاحتجاجات الشعبية في العراق، ألغى مجلس النواب العراقي امتيازات المسؤولين في الدولة، وذلك بعد أن صادق على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
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الإجابة «النهضة».. هل التجربة الديمقراطية في تونس تستحق الإشادة؟

منذ اشتعال فتيل «ثورات الربيع العربي» والكثيرون يشيدون بتجربة تونس الديمقراطية، وقدرة الشعوب على الثورة والحصول على مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية، معتبرين أن «الإجابة دائما تونس»، ليتم وضع البلد في مقارنة مع أي حدث سياسي في أي دولة شهدت احتجاجات كبيرة منذ عام 2011، فهل حقا في تونس تجربة ديمقراطية حقيقية أم أنها مجرد وهم؟ وهل هي استثناء؟ وهل فعلا تجربة تسعى لإقصاء الإسلام السياسي والفكر المتشدد كما يُروج لها؟
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قصف-سوريا

قتلى وجرحى من فصائل موالية لتركيا في انفجار بسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في وقت سابق من اليوم، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «سانا».
الحرب-في-ليبيا

مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 أخرين في غارة جوية بطرابلس

أعلنت خدمات الطوارئ في طرابلس، مقتل سبعة عمال على الأقل، بينما أُصيب 35 آخرون في ضربة جوية أصابت مصنعا للبسكويت، مساء اليوم الإثنين بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، إذ قال أسامة علي المتحدث باسم هيئة الاسعاف والطوارئ في طرابلس، إن العمال الذين قتلوا في حي وادي الربيع، على بعد نحو 21 كيلو مترا من وسط المدينة، هم ليبيان وخمسة أجانب من بنجلادش ودول إفريقيا جنوب الصحراء.. وكان الجيش الوطني الليبي، قد شن في وقت سابق، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة غربي البلاد.
قصف-غزة.PNG2 (3)

«10 شهداء و55 مصابا».. حصيلة غارات الاحتلال على غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 10 شهداء إلى جانب 55 مصابا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الأندونيسي جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال شمال غرب البلدة. من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب في قطاع غزة.
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ارتفاع ضحايا تفجير سوريا لـ 19 قتيلا و29 جريحا

? أعلن مصدر محلي سوري ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة في سوق شعبية في مدينة تل أبيض شمالي سوريا، اليوم السبت، إلى 19 قتيلا و29 جريحا، مؤكدًا أن التفجير نفذ بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود في سوق شعبية وسط تل أبيض الواقعة شمال محافظة الرقة في ثاني حادث من نوعه منذ دخول الجيش التركي إلى المدينة. وسيطرت القوات التركية بالتعاون مع حلفائها من فصائل المعارضة السورية، على تل أبيض في شمال محافظة الرقة على الحدود مع تركيا، يوم 13 أكتوبر الماضي، في إطار عملية عسكرية شنتها يوم 9 أكتوبر ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا.
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