بدء تطبيق الإفراج الجمركي بنظام المسار الأخضر اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

الموانئ

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم، الأربعاء، تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية. وقال الوزير إنه تم اختيار 75 شركة ملتزمة فى «القائمة البيضاء» التى سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية، وفقا للمعايير الدولية، فى ضوء حجم الاستيراد، وبلد وميناء الاستيراد، ورصد المخالفات.

وأضاف معيط أن الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك جاهزة لتلقى طلبات الشركات الملتزمة الأخرى الراغبة فى الاستفادة بمزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية، الذى يرتكز على مد جسور الثقة بالمتعاملين الجادين مع الجمارك دون الإخلال بحق إحكام الرقابة حرصًا على