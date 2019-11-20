رياضة

كشف حساب ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام

بوكيتينو تولى قيادة توتنهام بعقد لخمس سنوات في موسم 2014- 2015 خلفًا للمدرب تيم شيروود، وأصبح عاشر مدرب للنادي منذ 2001 تحت قيادة الرئيس دانييل ليفي
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
بوكيتينو
بوكيتينو
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بسبب تراجع النتائج، قبل أن يعين المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، مديرًا فنيا للفريق، اليوم الأربعاء. وسيقود "سبيشيال وان" السبيرز في مباراة السبت المقبل، أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، علمًا بأن جوزيه مورينيو صاحب الـ56 عامًا، يحلم بأن يصبح أول مدير فني يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما درب تشيلسي ومانشستر يونايتد.
وفي ما يلي نستعرض ملامح من مسيرة بوكيتينو: بوكيتينو وُلد يوم 2 مارس، آذار 1972، في ميرفي بسانتا، فى الأرجنتين، وبدأ قلب الدفاع اللعب مع نيويلز أولد بويز في 1988، وخاض مباراته الأولى وعمره 16 عاما، وحصد لقبه الأول في 1991 عندما نال نيويلز لقب المرحلة الافتتاحية للدوري الأرجنتيني. بوكيتينو انتقل إلى
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جاريث-بيل

جاريث بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد

واصل الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، استفزازه الكبير لجماهير النادي الملكي، بعد احتفاله المثير مع لاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020، إذ تأهل منتخب ويلز رسميا لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد، صنع خلالهما هدفًا. واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب «كارديف سيتي» بالتأهل ليورو 2020، من خلال رفع علم ويلز مكتوبا عليه «ويلز.. الجولف.. مدريد»، وهو ترتيب أولويات جناح ريال مدريد. وأثار بيل غضب جماهير ريال مدريد، خاصة أن اللاعب كان سعيدًا للغاية برفع العلم الذي عليه أولوياته.
مانشستر-يونايتد‎

أجور مانشستر يونايتد تنخفض بنسبة 8.8% هذا الموسم

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيرادات بلغت 135.4 مليون جنيه إسترليني فى الربع الأول من عام 2019- 2020، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني على نفس الفترة من العام الماضي. وقال مانشستر يونايتد في بيان مالي، إن الإيرادات التجارية بلغت 80.4 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 5.9% على العام السابق، ويتوقع يونايتد أن تنخفض إيرادات 2020 السنوية هذا العام إلى ما يتراوح بين 560 و580 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ627.1 مليون جنيه إسترليني للعام المنتهي في 30 يونيو 2019.
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

معاذ حجي: أشكر السيسي على ما يقدمه للكرة الإفريقية

وجه معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنظيم الرائع من قبَل الدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن قبلها أمم إفريقيا للكبار. وقال «حجي» في المؤتمر الصحفي على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: «كانت هناك مشكلة حدثت أمس، تتمثل في الوصول إلى استاد القاهرة، وهناك اجتماع بين اللجنة المنظمة وكاف حتى لا يتكرر ذلك في الختام، وننتظر حضور الجماهير في النهائي، خاصة من ساحل العاج وغانا وجنوب إفريقيا».
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جوزيه مورينيو (1)

مورينيو يكشف عن سر انجذابه إلى توتنهام

«متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه تراث عظيم، وأن أعمل مع هؤلاء المشجعين المتحمسين، والجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو سر انجذابي إلى توتنهام»، بتلك الكلمات أدلى المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، بأول تعليق بعد إعلان توليه رسميا القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء.
مورينيو‎

توتنهام يعلن تعيين مورينيو خلفًا لبوكيتينو

أعلن نادي توتنهام رسميا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023، ووصف الموقع الرسمي للسبيرز، المدرب البرتغالي بأحد أنجح المدربين في العالم بفضل تتويجه بـ25 لقبًا في مسيرته، إلى جانب حنكته التكتيكية. وقال دانييل ليفي، رئيس السبيرز: "جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير فى الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني".
مورينيو‎

مورينيو يفضل تدريب توتنهام على ريال مدريد

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لا يزال يتمسك بحلم العودة إلى التدريب عبر بوابة الدوري الإنجليزي، حيث يفضل العودة إلى البريميرليج عن تولي المهمة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "صن"، إن مورينيو أخبر المقربين منه بأنه يثق تمامًا في أن مسؤولي الريال سيعرضون عليه المنصب، في حالة رحيل زين الدين زيدان، متوقعًا أن ذلك لا يعني قبوله المهمة، لأنه يرغب في تدريب توتنهام، ويأتي ذلك بعدما أقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي.
لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
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